Baño de multitudes. Por Fernando Santiago

En Andalucía hay 300 mil piscinas, una por cada 25 habitantes. Hay más agua potable embalsada en las piscinas que en el embalse de Guadalcacín, incluido el trasvase del Guadiaro al Majaceite , del orden de mil millones de litros si hace una media ponderada entre las olímpicas y las de jardín. En la provincia hay 35 mil piscinas y en la ciudad de Cádiz 31. Es curioso que haya 31 piscinas en una ciudad rodeada de mar donde no hay espacio ni para viviendas. Quiten ustedes las dos piscinas públicas, las del Parador y el Hotel Q y nos salen 27 piscinas que han situado en las azoteas de algunas casas para que los señoritos no compartan con la plebe ni se llenen de salitre en las playas, y eso que dijo en su día Martín Vila que se iban a prohibir estas piscinas de azotea, un anuncio más de esos que llenan páginas de periódicos pero que no se hacen. Es curiosa la pasión española por las piscinas, como aquel personaje de Fernando Esteso que reflejaba la España del tardofranquismo, Pepito Piscinas, a la búsqueda de las suecas , como dijo Martín Vigil “sueca es toda rubia que no habla el idioma de Cervantes” . Incluso en la Trimilenaria el catetismo de la clase media aspiracional consiste en alquilarse un chalet con piscina para pasar unos días con los niños, como hacía Kichi and Family y hacen tantos otros, sobre todo los que no se compraron un campito en su momento o no gozan del teórico privilegio de tener casa en el Novo, incluso en el Colorao, de Conil al lao, con piscina comunitaria donde bañarse en las miasmas del vecindario. La obsesión por la piscina. Si alguien ha ido en coche a Las Vegas desde el Este, habrá visto primero una central nuclear que abastece de energía a la ciudad y la presa Hoover para suministrar agua. El desierto de Nevada, que rodea Las Vegas, está lleno de campos de golf regados con agua potable, un monumento al despilfarro de los recursos hídricos. En la provincia de Cádiz hay 30 campos de golf que consumen al año 2.100 millones de litros de agua. He dicho bien, dos mil cien millones de litros de agua. Nos largan la milonga de que en realidad los campos de golf consumen agua depurada, lo que no se cree nadie, se dice para no faltarle al respecto a los ciudadanos que nos vemos obligados a ahorrar, por no hablar de los que dicen que es una industria generadora de empleo. Lo curioso es que luego nos piden que ahorremos, que no gastemos más de 150 litros por persona y día. La agricultura de regadío consume un 85% del total, luego saldrán los tractores a las calles . Entre las piscinas, los campos de golf y el regadío este año no habrá lavapiés ni duchas en las playas. Antes nos quitábamos la arena con un barreño de agua de mar , éramos felices y no lo sabíamos.