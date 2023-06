Me parece fantástico que el alcalde vaya a los actos del Orgullo, que la ciudad sea inclusiva y que el Ayuntamiento apoye todas las iniciativas que promuevan esa inclusión. Ahora bien, creo que no se debe colgar en mástiles oficiales banderas que no sean de instituciones: la española, la andaluza, la de la ciudad o la de la Unión Europea. Todo lo demás me parece fuera de lugar, seguir con la política del bienquedismo, ese simbolismo un tanto rancio que nos ofreció el Kichi.