Ya que Terelu se preocupa tanto por nuestra salud y ha dicho que seguirán los baldeos ("no trabajes tanto por Cádiz, que no hace falta") recuerdo que nos dijeron que para octubre estaría en servicio la depuración terciaria de la depuradora Cádiz San Fernando con cuya agua se podrían regar jardines y baldear calles. Terelu nos pide que no nos duchemos pero pega un manguerazo detrás de otro.