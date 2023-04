Balance capillil

¿Alguien ha notado que la Semana Santa de Cádiz está declarada Fiesta de Interés Turístico? Yo desde luego no, aunque como no he visto ni una sola cofradía no tengo elementos de juicio suficientes. En cuanto a ocupación hotelera, igual que el año pasado. Así que es una milonga, como declarar el carnaval Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al nivel del silbo gomero.