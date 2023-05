Hoy tres de mayo, a 25 días de las elecciones, un candidato ha hablado de la Bahía. No habíamos escuchado a ninguno hablar de medidas en el ámbito metropolitano. No hablo, por supuesto, de figuras de tipo jurídico: Mancomunidad, Área Metropolitana, empresas de gestión (depuradora, cementerio). Me refiero a configurar un espacio donde de manera conjunta se hable de vivienda, transportes, equipamientos. De hecho el alcalde de Cádiz se reunió con la vicepresidenta Yolanda Díaz para hablar de la industria en la Bahía sin la presencia de alcaldes de otros municipios.