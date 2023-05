La Bahía olvidada. Por Fernando Santiago

Hay un tema fundamental que nadie toca: la coordinación comarcal. No me refiero, claro, a la figura jurídica de si Mancomunidad o Área Metropolitana. La Mancomunidad está muerta desde hace muchísimos años porque a nadie le interesa. Se creó para dar cobertura al cementerio de Cádiz en Chiclana, cuando Cádiz quería crear una isla artificial para alojar su cementerio según propuesta de Mangada, ahí sigue la Mancomunidad sin que nadie le preste atención, ni siquiera se sabe quién es el presidente . Hay dos empresas comarcales: la de la estación depuradora de aguas residuales entre Cádiz y San Fernando y la del Cementerio Mancomunado donde participan Cádiz, Chiclana, San Fernando y Puerto Real, creo recordar. Se creó un ente para gestionar Los Toruños como parque metropolitano y al final se tuvo que hacer cargo la Junta. De la estación depuradora tuvo que ser la alcaldesa de San Fernando la que propusiese la depuración terciaria y el uso del agua para baldeo y riego, luego el Ayuntamiento de Cádiz dijo algo más por compromiso que otra cosa. Va Bruno a hablar del Parque Natural sin contar con San Fernando, Puerto Real o Chiclana, por decir algo. Y lo peor es que iba con el delegado de Medio Ambiente de la Junta. Vino la vicepresidenta de Trabajo Yolanda Díaz a hablar del empleo en la Bahía y el único ayuntamiento que asistió fue el de Cádiz cuando en El Puerto, Puerto Real y San Fernando tienen los mismos intereses. Digo más: en Cádiz solo hay una fábrica, la factoría de Navantia, que atraviesa uno de sus mejores momentos. Había representantes provinciales de los sindicatos pero solo un ayuntamiento, asunto por completo inaceptable. Cuando este periódico informa de la situación de los antiguos terrenos de Delphi lo hace en las páginas de local. Cuando el Cádiz presenta su proyecto para ese mismo suelo, lo hace en su estadio con la asistencia de la alcalde ¡de Puerto Real! Hace 40 años se hizo el primer documento de coordinación urbanística de la Bahía, las Bases de Planeamiento. Se han hecho estudios de tráfico que, entre otras cosas, desaconsejaban el puente nuevo , defendían la promoción del transporte público. Desde aquella fecha las dos únicas noticias positivas han sido las líneas de catamaranes entre Cádiz con El Puerto y Rota, y el tranvía Chiclana-Cádiz. Nada se sabe sobre el prometido tranvía Cádiz-Puerto Real , para lo que se hizo una ampliación del tablero del puente de la Constitución de 1812. Nadie dice nada sobre una política comarcal de viviendas. Ya hemos visto el escaso interés en coordinar políticas de empleo o de transporte, así que para qué hablar de vivienda. Como el chiste: “¿bailas? No. Entonces de follar ni hablamos”.