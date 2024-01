De El Bache a el Selu

Vaya por delante que las del Selu son de las mejores chirigotas que van al Concurso, en mi modesta opinión. Encima él me parece un buen tipo. Con su chirigota de este año me pasa, primero, que no la entiendo. Entre los quejíos flamencos, la música tan rara , que yo soy medio sordo y que no cantan todos a la vez, no me entero de la mitad. Tengo la sensación de que , como siempre,los pasodobles son lo mejor de su repertorio. Cuando la vi en el escenario me recordó a El Bache, a mi juicio la mejor comparsa de los últimos 40 años. Deben ser cosas mías, pero aquella comparsa se entendía a la perfección.