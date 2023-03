Babetazos en la inauguración del Congreso

Nueve intervenciones en el acto del Falla . Dos horas de discursos a cual más aburrido. Salvo a Luis García Montero, que utilizó varias citas de Rafael Alberti, y el de Elvira Lindo , que habló de su nacimiento en Cádiz. Quizás solo el final del discurso de Sergio Ramírez cuando dijo algo así como "mi patria es la palabra y esa no me la pueden quitar" en referencia a la decisión del gobierno de Nicaragua de retirar el pasaporte a los disidentes.

El más delirante fue el del alcalde, que pidió un aplauso ¡para Paco Cano! No he sentido más vergüjenza en mi vida. La gente se miraba porque no entendía nada, el 90% de los asistentes eran académicos y escritores de fuera de la ciudad.Ni una palabra para con los cientos de empleados municipales que han trabajado para poner en marcha el Congreso. Tuvo que ser el ministro de Exteriores el que hablara de los trabajadores del Ayuntamiento.