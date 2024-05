Un Ayuntamiento meapilas

El concejal de Educación, que tiene faltas de ortografía, pretende evangelizar a todos los niños de Cádiz, pretende que todos los niños vean "Cádiz espiritual: el beso de dios" un documental sobre la eucaristía que, para los que no lo sepan, es la celebración de una religión concreta. En este asunto se ve que el Ayuntamiento es menos pescao en blanco que para otras cosas. Se ve que todos los concejales tienen a sus hijos en Las Esclavas, San Felipe, San Vicente y compañía, y pretende adoctrinar al resto de niños infieles de la escuela pública a costa del erario. Ahí no hay problema. El concejal no sabe poner las tildes pero debe saber de misas y esas cosas.