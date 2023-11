Autonomía Obrera sobre Onda Cádiz

Mediante la presente:Hemos tenido conocimiento de la publicación en el Blog “con la venia” publicado en la páginaonline de Diario de Cádiz de un post titulado “Movimientos en Onda Cádiz” en fecha de 5 deNoviembre de 2023.En este post se realiza una crítica por parte de Ud. al presidente del consejo de Onda Cádiz, elconcejal José Carlos Teruel Bienvenido. En el mismo se manifiesta de forma textual “Andaprometiendo cargos a sus nuevos amigos de Autonomía Obrera” o “aunque igual han comprado a losde Autonomía Obrera con un carguito mejor retribuido para que permanezcan en silencio”.Dado que desde nuestra ejecutiva de Autonomía Obrera se desconoce a quien se refiere enconcreto ó que cargos se han prometido sería bueno que nos informara para tomar lascorrespondientes medidas.Asimismo, le confirmamos la existencia de cambios en Onda Cádiz, tras el cese de su Gerentelos cuales fueron comunicados por el concejal tanto a nuestros delegados de AO, corno a losdelegados CCOO así como al afectado en cuestión, algo que Ud creemos que conoce.Recordarle que la representación sindical que hay en Onda Cádiz actúan en representación delcolectivo en su totalidad y en ningún caso como es preceptivo actúan como sindicato ya que eso escompetencia exclusiva de la ejecutiva de Autonomía Obrera.Como le decimos esos delegados de personal a que se refiere tienen nombres y apellidos yhasta la fecha no sólo no han recibido ningún cargo, ni se le han prometido, ni siquiera han propuestoa nadie para ello, ya que eso se lo dejan a los que les gusta codearse con los que más mandan, perosi usted en cambio tiene otras noticias nos lo puede decir sin problemas por este mismo medio.Esperamos entonces sus noticias, ya que entendemos que dada su experiencia tendrán lainformación facilitada por sus fuentes más que contrastadas, para no entrar en ningún tipo de noticiasinjuriosas contra representantes de trabajadores/as.