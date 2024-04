Autodeterminación

Lo peor del discurso de Pere Aragonés en el Senado es que tiene razón: el PSOE dijo durante años y por boca de todo tipo de portavoces que era imposible la amnistía porque es inconstitucional y ahora se tramita la ley y nos dicen que es fantástica para la convivencia. Un día que necesite los votos de los independentistas nos dirán que no pasa nada con hacer un referéndum, que no es vinculante, que va a cerrar las heridas y todo lo demás. El problema que tiene el Gobierno y el PSOE es que no resulta creíble, digamos que al menos en este asunto. Les escuchas y no te crees nada.