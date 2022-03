Asuntos importantes

La lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres es uno de los movimientos sociales y políticos más importantes de los últimos tiempos. Es un proceso en el que ha habido importantes avances que no son suficientes.En el camino se cometen algunos disparates que otros, excesos los hay siempre en toda lucha, es imposible la pureza. Luego hay algunas mujeres que se han convertido en profesionales del feminismo, lo que pervierte la nobleza del movimiento. También hay alguna tonta que otra que se ha metido en el asunto para decir las memeces de turno, como la pancarta mentirosa que sigue colgada en la fachada de la Diputación con la mendacidad incluida sin que nadie diga nada. En último lugar pero no menos importante estan las fachifeministas, las tías que se creen que por ser mujeres gozan de algún privilegio y no pueden ser criticadas porque de inmediato contestan: ¡machista! ¡misógino! como el peor de los insultos cuando son ellas mismas las que frivolizan y cosifican a las mujeres con fotos supuestamente provocativas.