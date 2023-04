Asamblea local de Podemos

Todo el rollo de Podemos para no ir en la coalición Adelante Izquierda Gaditana debería ser explicado en términos aritméticos: cuántos son los de la asamblea local que citan en su escrito. Lo digo porque Marina Liberato es de El Puerto, vive en El Puerto y no tiene la menor vinculación con la ciudad de Cádiz. Ni antes ni ahora. No sé quién queda en Cádiz de Podemos ¿Araceli Orozco?¿alguien más? Es para saber en qué consiste el eufemismo "asamblea local!. Por otra parte ¿el problema era en qué puesto iba a ir Marina Liberato?