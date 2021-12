Artículo en el Diario: Mascarinazis. Por Fernando Santiago

Este Gobierno da una de cal y otra de arena, no resiste la tentación de meter lechugas entre coles. La buena noticia es el acuerdo con los agentes sociales para la modificación de la reforma laboral que emprendió el PP. Un acuerdo insólito que amplía derechos para los trabajadores a la hora de negociar convenios y de reducir la temporalidad. Un éxito no solo del Gobierno, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, de los sindicatos y de la patronal, que ha aceptado negociar para evitar males mayores. Con este éxito en las manos no ha resistido el Gobierno imponer el uso de mascarilla en exteriores frente a toda evidencia científica. Está más que demostrado que la mascarilla en exterior no sirve de nada salvo en aglomeraciones, que no se limitan : los campos de fútbol y los botellones seguirán hasta los topes. Seguiremos con esa imposición absurda que tiene como único fin que parezca que se hace algo en lugar de hacerlo. Nos ha pillado esta sexta ola con mayoría de gente vacunada pero con dos de los grandes problemas de la primera : desabastecimiento y falta de personal en el sistema sanitario. No hay test de antígenos en las farmacias y falta médicos y enfermeros sobre todo en la atención primaria. En Andalucía nos han privado de 8.000 sanitarios, diga lo que diga Juanma Moreno, Elías Bendodo o Jesús Aguirre ,como siempre el Relojero de Sanlúcar dice la majadería mayor a pesar de que los centros de salud están al borde del colapso y la única culpa la tiene la Junta de Andalucía. Pasó hace año y medio , no aprendemos. La gente ha terminado por irse a las clínicas privadas a hacerse los test de antígenos y las pruebas PCR, cabe pensar en las criaturas que no tenían dinero para estas pruebas qué habrán tenido que hacer.