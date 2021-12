Artículo en el Diario: Cádiz resiste. Por Fernando Santiago

CÁDIZ RESISTE

Vivimos en una sociedad infantilizada, o en un país inmaduro, o quizás sea la Bahía de Cádiiz. Ser adulto significa asumir los actos de cada uno con sus consecuencias, solo los niños después de hacer cualquier cosa culpan a otro o niegan su responsabilidad. Todos los que tiraron piedras a la policía, destrozaron el mobiliario urbano, cortaron calles y el resto de acciones durante la huelga del Metal, deberían dar un paso al frente . Presumieron en las redes sociales de su actuaciones, colgaron fotos y vídeos donde ellos mismos aparecían jactándose de lo que hacían, ahora se asustan si va la policía a sus casas. Lo adulto es decir: sí, lo hice, creí que era mi obligación en apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores del Metal, asumo la consecuencia de mis actos, aceptaré lo que estipule un juez. No sirve de nada lloriquear ahora: qué mala es la policía, Marlaska dimisión, Pacheco indeseable. Toda la valentía la consumieron presumiendo en las redes sociales o amparados en la masa bajo los pasamontañas. Eso por no hablar de que de los seis detenidos, dos son unos prendas de cuidado y tres no tienen nada que ver con la huelga. Un juez decidirá su responsabilidad, como ocurre en todos los países civilizados , si no es así es barbarie, diga lo que diga el alcalde sobre “los padres de familia” que suena al clásico “los pitos de las ollas”. Postureo en plan megáfono tuitero en la punta de los dedos. Lo que sea que hicieran, que lo asuman con gallardía, eso ayudaría más a la causa del Metal que cualquier adhesión simbólica. Ya pasó en Puerto Real con aquellos chavales que detuvieron cuando iban en un coche con una rotaflex cortando farolas, fueron a declarar ante el juez y se cagaron por las patas abajo, se les acabó el valor.

Echo en falta a todos los que creían que las movilizaciones de Cádiz eran por la dignidad de la clase trabajadora, por la reindustrialización de la Bahía, por un futuro más justo. En Sevilla sin tantas alharacas consiguieron un 1´6%, aquí tras toda la movilización un 2%, unos 8 euros al mes. Los que se solidarizaban en las redes sociales ¿dónde están? Los que fueron a alguna manifestación porque creían que se defendía el interés general ¿dónde se han metido? Los que vinieron de Sevilla y Huelva con sus pasamontañas ¿están viendo el Sálvame? Y lo que es más importante: los 20 mil trabajadores del Metal ¿ya no quieren cambiar el sistema productivo, reindustrializar la Bahía de Cádiz y todas esas nobles causas que tuvieran paralizada la Bahía entera durante 10 días?¿ Ya no vienen La Sexta, Público, El Diario.com, Contexto ? Por lo que parece se ha acabado la revolución y nosotros que la quisimos tanto, como escribió Daniel Cohn Bendit.

Fernando Santiago