Artículo en el Diario: Acojonados. Por Fernando Santiago

ACOJONADOS

Tras ver el anuncio de Campofrío he llegado a la conclusión de que los capillitas de Cádiz no tienen temor de Dios, escrito con mayúscula, carecen del miedo que tiene Karra Elejalde, porque tienen hilo directo con el Altísimo. El miércoles pasado se formó una multitud para ver una procesión en la que participaban las imágenes de la Patrona y del Nazareno que según parece no dio Onda Cádiz, qué escándalo. Desconozco el motivo por el cual hubo tal procesión, si era por la Inmaculada o había algún aniversario, coronación, besamanos, besapiés, triduo, novena o cualquiera de estas ceremonias tan del gusto del capilleo , las calles de Cádiz están ocupadas cada fin de semana por alguna procesión con esos motivos , sin restarle importancia a cada ceremonia ,para los participantes debe ser vital. Al ver la multitud congregada en la plaza de la Catedral, las banderas españolas por el Barrio de Santa María, creí que no había Sexta Ola y que eso de Ómicron es un cuento chino, a tenor de la marea humana. Puede ser también que todos los participantes llevaran ya la tercera dosis puesta aunque lo más probable es que ninguno le tenga miedo a la muerte porque según en lo que ellos creen, van a una vida mejor en presencia de su Creador. Los que no tenemos la suerte de creer en seres superiores, salvo el Cholo Simeone, nos vemos en la obligación de tener algo de cuidado, salvo cuando se trata del Wanda Metropolitano o de Do Dragao, por citar dos templos contemporáneos de esta religión .

En realidad los capillas hacen bien en no vivir asustados, un volcán no va a entrar en erupción por esta zona pero cualquier día viene una ola gigante y nos barre del mapa, por decir algo. Puede ocurrir también que nos contagiemos de la variante sudafricana, que antes las únicas variantes que había eran las de las quinielas. Ya no vamos a intoxicarnos con el tabaco porque tenemos rodeados a los adictos pero desde aquí quiero decir una cosa a los amantes de la vida sana, a los vegetarianos, a los flexivegetarianos, a los veganos, a los que tienen entrenador personal (Barcia, Kichi y demás), a los que se machacan en el gimnasio del muelle: la vida son cuatro días y los cuernos solo son dos, como cantaba la chirigota, los que le tienen tanto miedo al carnaval que al final va a ver dos, como dijo Chano Quintero . Todos los amigos que se han muerto en los últimos tiempos estaban delgadísimos, se cuidaban cantidad. Como dice Woody Allen para qué quieres vivir 100 años si te tienes que privar de todo aquello para lo que querías vivir 100 años. Así que mejor que vivir acojonados es preferible vivir descojonados, que la vida nos da las dos oportunidades, puestos a elegir preferible morirnos pero de la risa.

Fernando Santiago