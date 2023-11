¡Arrepentíos, el fin del mundo está cerca! Por Fernando Santiago

Sin caer en la catetada podríamos decir que las tertulias políticas nacieron o florecieron en el Cádiz de las Cortes. La de Doña Frasquita Larrea, de corte conservador, en la calle Rafael de la Viesca, la de Margarita de Morla , de talante liberal, las de los café Apolo o del Correo. Tertulias alimentadas por los numerosos periódicos que se imprimían en la ciudad hasta el punto de que se llegó a hablar de “hemorragia de las imprentas”, más de 30 llegó a haber, con “El Conciso” como el más relevante. La ciudad era un hervidero de debates , como escribió Galdós “en la calle Ancha corría la opinión pública española”. Las tertulias llegaron pasado el tiempo a la radio, empezaron con Luis del Olmo, cuando la SER despreciaba estos espacios. Ahora todas las emisoras son un continuo debate donde los mismos invitados salen a todas horas dando su opinión sobre lo divino y lo humano, por eso les llaman “todólogos”. Solo una vez Ramón Vargas Machuca dijo en el programa de Iñaki Gabilondo: yo de eso no sé nada, a lo que el periodista vasco mandó parar : “¡atentos!, por fin alguien reconoce que no sabe de un tema”. Hay quienes han hecho una profesión de la tertulia: se levantan por la mañana opinando hasta que acaba el día. Se colgaron una etiqueta de progresista o conservador y viven del personaje de manera tal que en julio los teóricos de izquierdas abominaban de la amnistía hasta que Pedro Sánchez dio el golpe de timón, todos ellos cambiaron de la noche a la mañana en lo que se ha llamado Equipo Olímpico de Opinión Sincronizada. Es habitual en los partidos: en el PSOE cambiaron todos a la vez de estar en contra de la OTAN a situarse a favor, de elegir a Pedro Sánchez a cargárselo para volver a elegirle, de rechazar la amnistía a defenderla . El PP no le va a la zaga: de defender la paz a aplaudir la guerra porque a Aznar se le metió en la cabeza, elegir en primarias a Casado para mandarle a paseo. En Podemos hasta apoyaron que Pablo Iglesias se comprase el chalet de Galapagar. Los partidos se comportan de manera poco democrática, ya se sabe, al disidente se le saca de los puestos retribuidos por eso todos votan siempre con el mando. Lo sorprendente son los tertulianos que giran para poder poder cobrar, sea en Antena 3, Canal Sur, Telecinco , La Sexta o en Cuatro , incluso en ese mamarracho llamado Canal Red. El que opine por sí mismo no tiene futuro. Por eso hay gente de orden a la que le parece bien el carnaval de las cruces de Borgoña, las águilas de los Habsburgo, la vieja que grita poseída, el legionario que quiere morir por la patria, la del hijoputa y los cayetanos con las muñecas inflables. Todos nos anuncian dictaduras, golpes de estado y calamidades sin cuento.