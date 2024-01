Extraordinarios pasodobles de "La oveja negra". Preciosa música, letras muy buenas, bien cantados, por si fuera poco se entiende todo. El tipo me resulta rarísimo, como es costumbre en este autor desde que volvió "un viento de 20 años me ha dado en la carita". Otra cosa es la idea que tiene Martínez Ares de sí mismo como oveja negra. Yo lo veo integrado en el sistema. No es una crítica, por supuesto. Es como yo veo su trayectoria , incluido cuando Teófila le hizo el favor de buscarle cuelo en Onda Cádiz.