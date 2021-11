Arde Cádiz. Por Fernando Santiago

ARDE CÁDIZ

Días pasados el presidente de los empresarios gaditanos, Javier Sánchez Rojas, tuvo un gesto insólito: reconoció que los dirigentes sociales y políticos habían fallado a la hora de reivindicar el mantenimiento de la planta de Airbus en Puerto Real. El argumento desolador es que una empresa con 2.500 millones de beneficio va a cerrar una única planta en toda Europa, la de la Bahía de Cádiz, mientras el Gobierno de España le concede 400 millones de fondos europeos para invertir en Getafe que, no lo olvidemos, tiene otra factoría a unos pocos kilómetros. La ministra de Industria visitó la provincia, tuvo una reunión a prisa y corriendo con los sindicatos para mostrar su apoyo “al mantenimiento del empleo” mientras le dedicaba el día a visitar cofradías en Jerez. El presidente de la Junta, Juanma Moreno mostró su apoyo “al mantenimiento del empleo”. CCOO y UGT, han firmado un acuerdo con la empresa para el traslado de los trabajadores de Puerto Real a El Puerto de Santa María, con lo que la factoría que hace 100 se crease en Cádiz a iniciativa de Ramón de Carranza cierra sus puertas, por muchas milongas que diga la Junta de un centro 4.0, 5.0 o 6.0. Javier Sánchez Rojas fue al meollo de la cuestión: cierra otra fábrica en la provincia entre la indiferencia general. Mientras tanto, la ciudad de Cádiz está tomada al asalto por trabajadores que reclaman unas mejoras en su convenio, con toda la razón del mundo. La patronal del metal es culpable de haber desencadenado estas movilizaciones. Eso sí, ninguno se moviliza por el futuro de la ciudad y la Bahía, como dijo el alcalde megáfono en mano. Si hoy mismo les dan tres o cuatro puntos del IPC se acaba la movilización, terminan los cortes de carreteras, las barricadas, las piedras, los pasamontañas, los neumáticos , los coches quemados y las agresiones a los periodistas. Todos volverían a su rutina tras haber conseguido lo que buscaban. Cádiz no arde por el futuro de nuestros hijos, arde por la reivindicación de un convenio. Si de esta forma consiguen su justo propósito, mañana los de la construcción, la hostelería o el campo harán lo mismo, cada uno para su reivindicación particular. Cádiz lleva varios días como protagonista de los periódicos y los informativos de televisión no porque cierre Airbus, que debería ser la causa de la movilización, sino por unos puntos del IPC. Está muy bien que el alcalde le dé discursos a su clientela, mejor incluso que le hayan oído en Madrid. Sería menester también que lanzara los discursos al Palacio de San Telmo, para que prestaran atención a la cólera de Cádiz para portarse “JUANMA LO HARÍA”. Lo que ya sería la repera es que nos movilizáramos de verdad por el futuro .

Fernando Santiago