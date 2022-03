Juan Antonio Delgado se presenta. Isabel Morillo en El Confidencial

Un vídeo difundido en redes sociales por Podemos sobre Juan Antonio Delgado, con miles de reproducciones, ha puesto sobre la mesa su nombre como posible candidato. En él se presenta, se reivindica como guardia civil y de izquierdas. "¿Un guardia civil de izquierdas? Sí, soy yo, aquí estoy. El primer guardia civil que llega al Congreso de forma democrática y además llego por un partido de izquierdas. Si me hubiera presentado por el PP o por la extrema derecha, pues no habría debate, ¿no?", narra en primera persona. Se presenta reivindicando sus orígenes humildes y admite que cuando llegó a la Carrera de San Jerónimo aquello le pareció “de película”. Delgado subraya su defensa de Andalucía y de Cádiz.

Delgado era portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) cuando se incorporó al proyecto político de Podemos. En 2015 estrenó escaño como diputado por Cádiz , pero en las últimas elecciones se quedó fuera del hemiciclo y se incorporó como asesor en Tráfico . Fue en octubre de 2021 cuando volvió a la Cámara Baja tras la salida de Noelia Vera, que anunció su retirada de la política por motivos personales. En los últimos meses, son varios los dirigentes de Podemos en Madrid y en Andalucía que apuestan por su perfil como candidato. Delgado elude responder al respecto. Fuentes próximas al diputado aseguran que aún no es el momento de abrir ese debate y que él estará “donde le diga su partido , como ha hecho hasta ahora”. No tiene en su currículo cargos, ni en los órganos estatales ni en los andaluces.

Las encuestas no son buenas para la izquierda en Andalucía y el proceso de negociación para la unidad de la izquierda no ha dado frutos. Un sondeo interno apuntaba que la izquierda podría caer entre cinco y siete escaños. Unidas Podemos se puso como tope el pasado 28 de febrero para tratar de conseguir la unidad de todas las marcas de la izquierda y advirtió de que si entonces no había conseguido nada tendría que empezar a trabajar en su propia marca y candidatura. El plazo se ha agotado. Es cierto que las elecciones ya no se atisban en primavera y que el actual escenario político invita a pensar que el presidente, Juan Manuel Moreno, agotará la legislatura y abrirá las urnas en noviembre.