Ángel León el número 13

David Muñoz, en la gala The Best Chef 2021.

Cadena SERAyer - 21:55 h CEST

Madrid

Mucha gente pensó que de la pandemia íbamos a salir mejores, pero lo de David Muñoz es un caso digno de estudio porque, después de superar el COVID y de sobreponerse a un robo, un cierre y un incendio, el cocinero madrileño no ha dejado deja de acumular buenas noticias. Diverxo suma ya nueve años como único tres estrellas Michelin de Madrid, pero su éxito con el delivery de Goxo le llevó a abrir un local en Barcelona y a agotar en tiempo récord las reservas de su nuevo proyecto centrado en la pasta: Ravioxo. A su épica remontada en The 50 Best —una lista de la que llegó a renegar públicamente y en la que ahora ocupa el cuarto puesto— hay que sumarle otra hazaña: fue The Best Chef en 2021 y esta noche, jugando en casa, lo ha vuelto a hacer. Dabiz sigue siendo, para muchos, el mejor del mundo.

La ceremonia de premios celebrada en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, ha servido para confirmar el gran momento que atravista el chef de Diverxo, que se ha impuesto por segundo año consecutivo, superando en el ránking al danés Rene Redzepi (2).

Completan las primeras posiciones el catalán Joan Roca (3), el italiano Massimo Bottura (4), el vasco Andoni Luis Aduriz (5), el sueco Bjorn Frantzen (6), el trío de barceloneses formado por Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch (7), y el francés Alain Passard (8).

Con solo dos mujeres en el top 20 (Ana Ros y Anne-Sophie Pic), también aparecen en la lista los españoles (o con restaurante en España) Ángel León (13), Eneko Atxa (18), Paolo Casagrande (26), Quique Dacosta (33), Paco Roncero (36), Diego Guerrero (38), Javier y Sergio Torres (41), Martín Berasategui (42), Paco Morales (43), Dani García (56), Paco Pérez (85) y Paula Airaudo (87).

Mas allá de la lista de los 100 mejores chefs, también se ha distinguido al australiano Josh Niland (Innovación), a Jessica Roval (Estrella Emergente), al portorriqueño Antonio Bachou (Pastelería), a la japonesa Natsuko Shoji (Food Art), a Pierre Koffmann (Leyenda) o al italiano Franco Pepe (Pizza).

Antes de la entrega de premios, el alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado (alternando el inglés y el castellano) que "Madrid es la capital culinaria del mundo" gracias a los restaurantes de alta cocina, pero también gracias a los bares tradicionales en los que se pueden degustar especialidades como las gallinejas.

La sartén por el mango: Lucía Freitas

54:36

Existen varias publicaciones centradas en la selección de los mejores restaurantes del mundo. La más antigua e influyente, sin duda, sigue siendo Michelin, pero de un tiempo a esta parte la guía roja se ha visto obligada a ceder parte de su hegemonía ante propuestas internacionales como OAD, TripAdvisor, La Liste, The 50 Best Restaurants o The Best Chef, que es una de las que más ruido han hecho últimamente.

Creada por la neurocientífica polaca Joanna Slusarczyk y el gastrónomo italiano Cristian Gadau, The Best Chef se define como "una comunidad global de apasionados por la comida" que aglutina a los mejores cocineros del mundo y que sirve como plataforma para transmitir el conocimiento "entre la vieja guardia y las nuevas generaciones".