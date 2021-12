Ana Mestre es una vendedora de humo

Ana Mestre vive en una campaña de promoción permanente, como esos pesados que inundan Facebook con los libros que han escrito . No sé si trabajará, sí sé que todos los días nos vende una moto. En la desconcexión territorial de Canal Sur está todos y cada uno de los días, en esa política genuflexa que ponen en práctica los mandamases de Canal Sur en Cádiz. No ha arreglado ni uno solo de los grandes problemas pendientes por la Junta de Andalucía en la ciudad de Cádiz pero se permite el lujo de marearnos cada vez. El tranvía y el Nuevo Hospital, se harán aunque no se sabe cuándo. Valcárcel es cosa de la Universidad, la Ciudad de la Justicia está en marcha (lleva así décadas). Ese es el resumen: cero patatero.