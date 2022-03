La chica esta, Ana Mestre, que según dicen está al frente del Gobierno de Andalucía en la provincia de Cádiz, no debe parar en su despacho ni una sola hora . Todos los días sin excepción sale en los informativos de Canal Sur TV. ¿Nunca va al despacho?¿no gestiona nada? No me extraña que no salga adelante ni un solo proyecto de la Junta en la ciudad de Cádiz porque Ana Mestre solo tiene tiempo para la propaganda. Qué pesadez.