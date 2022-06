Yo, sin ir más lejos, no veo ambiente de carnaval. Dice LLORECA que no se van a llenar los hoteles, aunque no sé si fiarme de su palabra dada su tradición quejica. Ayer a las 8 la calle Ancha parecía la de cualquier viernes, las terrazas llenas, Los Italianos a tope, San Pablo con el capilleo presto a discutir sobre cargadores o costaleros y nada más, como el himno de los vikingos.