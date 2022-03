De Almudena a Rafael. Por Fernando Santiago

Tren con salida en Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes con destino Cádiz-Rafael Alberti tiene prevista su salida en 30´está estacionado en vía 1 ¿Alguien se imagina un anuncio así desde los altavoces de ADIF o en los billetes de RENFE,?¿ podríamos soñar una ruta como esta? No habría mayor homenaje a la lengua española, a dos escritores unidos por la Bahía de Cádiz, a la vez que se consolida la propuesta gaditana para el Congreso Internacional de la Lengua Española. Comprendo que la reacción de Isabel Díaz Ayuso puede estar acorde con su nivel intelectual como cuando dijo que la Virgen de Atocha ya es una mujer. No hay que prestarle atención a estas muestras de sectarismo tan zarzueleras, propias del pensamiento mágico. Ya se sabe que Ayuso es más de agua, azucarillos y aguardiente, del Portillo a la Arganzuela, al estilo de Martínez Almeida cuando despreció a la escritora más famosa nacida y criada en Madrid en las últimas décadas. No sé si dirán algo parecido de Rafael Alberti, a quien visitó Aznar durante sus últimos años en el chalet Ora Marítima de Valdelagrana. Si llegara a concretarse el nombre de Alberti para la estación de tren de Cádiz se podría poner en ambas estaciones un montoncito de sal de la Bahía e incluso la boya a la que nadaba cada verano Almudena que reflejaba en sus artículos veraniegos. El viento de la Bahía que sirvió a Almudena para escribir “Los aires dififíciles” y a Rafael para poemas “sobre el viento , la vela” o “el viento del levante, siempre el viento”. Como el viento no se puede embotellar no podrá estar en las dos estaciones más que cuando sople con fuerza. Ese trayecto de tren que tantas veces hizo Almudena para venir a Rota, o que usó en su día Alberti cuando tuvo que ir a Madrid cuyo desgarro le llevaría a escribir “Marinero en tierra” de joven u “Ora Martíma” de mayor. De la Arboleda Perdida a Punta Candor, de la Puntilla al Castillo de la Luna, la narrativa de Almudena Grandes y la poesía de Rafael Alberti quedaría para siempre unidas en un recorrido sin parangón en el mundo. Incluso se podía hacer un viaje inaugural desde Puerta de Atocha-Almudena Grandes a Cádiz-Rafael Alberti con Luis García Montero a bordo, pareja que fue de Almudena y principal discípulo de Rafael. La Bahía de Cádiz recordaría a su más renombrado poeta, Madrid a la escritora que ha contado la vida de su gente humilde. Ambos entre Madrid y Cádiz, entre un poema y una novela. Incluso sería hermoso adornar los trenes con párrafos de Almudena y poemas de Rafael en un monumento a las letras españolas, Rafael de marinero en su pregón , Almudena de loquera en el de Sabina, ambos unidos por los carnavales. Sería tan bonito que no ocurrirá.