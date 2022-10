Alberti se hace de derechas

Me parece bien que la Junta participe en la Fundación Rafael Alberti, incluso me parece bien que la viuda del poeta vuelva. Me extraña que no estén la única hija de Alberti, Aitana, y sus nietas, familiares directos del poeta. Me extraña que no esté la Diputación, que fue quien recibió el legado de Rafael Alberti, quien se encargó de traerlo desde Roma, depositaria y creadora de la primitiva Fundación. Espero que la aportación de la Junta revitalice la Fundación y el legado de Rafael, hoy enjaulado por intereses.