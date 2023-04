No he leído la sentencia condenatoria a Agustín Barberá. No sé qué hechos están probados. Sé lo que publican los periódicos, que se derrochó dinero público durante 10 años, lo que debe tener reproche penal, por supuesto, por supuesto. Conozco a Agustín Barberá y me parece una buena persona, es lo que puedo decir. Y me llama la atención cómo se han indultado a los independentistas catalanes y la bufonada de Clara Ponsatí y ver entrar a un enfermo de cáncer en la cárcel.