Agradecimientos. Por Fernando Santiago

Voy a hacer lo que el alcalde no hizo el lunes en la inauguración del Congreso de la Lengua. Si el máximo representante de la ciudad pidió el aplauso a una sola persona, estimo necesario agradecer la implicación de cientos sin cuyo concurso hubiera sido imposible este Congreso. El primero Luis García Montero, que siempre apoyó la causa gaditana. Juanjo Téllez y Rafael Román, que mostraron sin reparos su adhesión . La Asociación de la Prensa, entidad que acogió la idea con entusiasmo: a todas las entidades y escritores que apoyaron la candidatura de Cádiz cuando nadie creía en ella, a Diego, Mabel, Soco, Andrés, Santiago, Juan Luis, Montse, Lourdes y Pablo. A decenas de empleados municipales para los que el alcalde no ha tenido ni una sola palabra:Lola Cazalilla, Yolanda Vallejo, Paz Orihuela, Mabel, Porqui, David, Coral, policías, tramoyistas, responsables de protocolo, técnicos en Casa de Iberoamérica, Castillo de Santa Catalina, Palacio de Congresos y ECCO. A empleados del Instituto Cervantes: Raquel, Sonia, Paco Oda, Javier Rioyo, Germinal Gil. A quienes han colaborado en hacer mejor el Congreso: a Teófila y Josefina en la Autoridad Portuaria, a los técnicos de la Diputación, a Bruno García y Jorge Vázquez en la Junta, a los responsables de la Zona Franca empezando por Fran González con María José Benítez y Taite Cortés, al Cádiz Club de Fútbol con Vizcaíno, Contreras, Pepe Mata y Rafa Navas, a la Confederación de Empresarios y Javier Sánchez Rojas, al Colegio San Felipe Neri con Carlos Aranda y Agustín Merello, al colegio Argantonio con Mané García Gil, a todos los colegios públicos de Cádiz que han hecho que sus alumnos participen . A Cajasol, Mar Díez y Antonio Pulido, al Café de Levante, Las Banderas , el Pay Pay, el Terraza y El Aljibe, a la Fundación Lara, a la Universidad de Nebrija, a la UCA con sus profesores y técnicos con el rector Paco Piniella, a los cientos de gaditanos que han querido poner en sus balcones palabras para conmemorar el acontecimiento, a los comercios que han puesto carteles en sus escaparates para engalanar la ciudad.A Pedro Álvarez y Raúl Reguera que hicieron la imagen del Congreso cuando solo era una idea sin saber si cobrarían su trabajo. A Javi Osuna, Ángel Núñez y Fabián Santana que ayudaron a montar el primer expediente que . La gente que en este Diario hacen cada día una profusión de páginas de alto nivel para informar de manera exhaustiva sobre el Congreso A todos los que han participado de manera desinteresada en paneles y jornadas organizadas por entidades y administraciones..Todos ellos y muchos otros que se me olvidarán son los que han hecho posible este Congreso y el orgullo de vivir en una ciudad que se ha entusiasmado con una actividad cultural como esta. De ninguno se acordó el alcalde y es de justicia citarlos.