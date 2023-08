Adult only. Por Fernando Santiago

Se pusieron de moda los hoteles temáticos con alguna especialización. Por ejemplo , los que admiten mascotas, que llaman en inglés “pet friendly” , yo no iría jamás a un hotel con perros y animales, pero tiene que haber gente pá tó. Hoteles especializados en parejas homosexuales, “gay friendly”, me parece absurdo porque no debería haber la menor limitación para cualquier tipo de pareja, pero los hay que se buscan así la vida y, supongo, tendrán su público. Ahora se sataniza a los hoteles solo para adultos , no entiendo el motivo. Tengo la idea de que los perros son para los dueños y los niños para los padres. El resto de la humanidad no deberíamos tener que soportar a mascotas ni a los hijos de los demás. Por supuesto, hay niños bien educados, que atienden a sus padres, no hacen ruido, no molestan a los vecinos, pero son los menos. Ahora no se puede ir en el tren con tranquilidad porque hay usuarios que hablan a gritos por el móvil y niños que dan un por culo espantoso. Debe ser una manía de viejo, no digo que no, pero no soporto a esos niños caprichosos y gritones cuyos padres no saben educar. A mí me bastaba una mirada de mi padre para que si estuviese molestando en un lugar público me callase y me sentase de inmediato porque sabía que lo siguiente era una hostia, no tengo trauma por ello. Ahora los papás y las mamás se desentienden de los niños, a lo más que llegan es a ponerles un móvil o un iPad en la mano para que no molesten. En mi época, sigo viejuno, teníamos limitada la televisión, si un profesor se quejaba de nosotros, mi padre se ponía siempre del lado del maestro “algo habrás hecho”. En este tiempo los papás van a la inspección si un profe riñe a un niño, pobrecito ,que va a coger un trauma, los padres a complacer en todo a los niños ya que no les dedican tiempo. Estamos criando a una generación de maleducados hiperprotegidos, muchos de ellos no sabrán ni escribir como ahora apenas saben leer, pero manejan todas las funciones de un móvil o una tableta, eso que los padres catetos llaman “tablet”. No sé si la culpa es del nuevo reparto de roles en la pareja, de la falta de tiempo de los padres o de qué. El caso es que yo si fuera la RENFE (no lo premita dios) igual que hay vagones donde está prohibido el móvil, los pondría también sin niños, “adult only”. Por supuesto, hoteles solo para adultos, aviones con zonas reservadas para adultos, restaurantes solo para adultos, hasta el infinito y más allá. Los padres que se dediquen a educar a sus hijos, eso de que los niños pertenecen a la tribu está muy bien para los masai , porque allí te echan a los leones si te pasas. Lo ideal sería que los padres se hicieran cargo y nos dejasen a los demás en paz . A partir de la LOGSE todo ha ido a peor .