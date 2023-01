Academias. Por Fernando Santiago

Hubo un tiempo en Cádiz que todas las entidades las presidía Pemán. Un grupo de vetustos señores adictos al régimen protagonizaban todos los eventos de la ciudad, hasta que llegó Quiñones con Alcances a final de los 60 , luego el Grupo Marejada y después Jaramago , hasta hoy. De los gloriosos tiempos de la ominosa quedan en pie solo algunas. Desapareció la Asamblea Amistosa Literaria, el Casino Militar, el Círculo Mercantil, llevan camino de la desaparición el Club de Tenis y me parece a mí que al Casino Gaditano le queda un suspiro, salvo que encuentren como patrocinador a pañales Ausonia o vuelvan los suyos a San Juan de Dios para que recuperen algo de aliento con respiración asistida. De hace tiempo quedan el Ateneo, que se mantiene en pie gracias al ánimo de algunos directivos, retirado de el genuino Tío del Sombrero, la única persona en Cádiz que sabe saludar tocándose el ala del sombrero, cambia de tocado de invierno (stetson) a verano (jipijapa), ahora empeñado en escribir la historia de la centenaria entidad. Y las academias. En España decir academia es sinónimo de la Real Academia Española de la Lengua, que en un par de meses llegará a la ciudad para el esperado Congreso . Hay más academias pero la RAE se ha ganado a pulso el prestigio, incluso Rafael Alberti se tomó la molestia de ir a orinar en su fachada.. En Cádiz tenemos dos academias que subsisten a duras penas. Hacen sus tenidas como si fueran una secta masónica, vestidos de chaqué, con medalla y todo. Gustaban de celebrar sus reuniones en el Salón Regio de la Diputación hasta que la expresidenta Irene García determinó que esa estancia solo podría ser usada cuando ella presidiera el evento a celebrar, por lo que mandaron a los pobres académicos al lúgubre Salón del Claustro donde no lucían medallas, entorchados , bandas y uniformes, todo lo que se puso el diputado de Vox Augstín Rossety, Tatín para los amigos, el día que tomó posesión. No queda para el recuerdo lo que dijo , pero sí el uniforme de gala de la Infantería de Marina que utilizó a pesar de estar retirado, suponemos que con permiso de la superioridad. Los académicos de ambas entidades huyeron de la Diputación para buscar acomodo en otros lugares que fueran a tono con el ringorrango que ellos quieren darle a tan rancias instituciones. Ni que decir tiene que el vínculo de Cádiz con América se merece todo tipo de atención, como se ha demostrado con la concesión del Congreso de la Lengua. Las Bellas Artes, por supuesto. Menos mal que esta última academia ha prescindido ya de quien la presidía, al que no se le conocían méritos ni por obra ni trayectoria. Quizás ahora recupere el esplendor perdido. Qué razón tenía Julio Malo de Molina.