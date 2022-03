AMO A ESCUCHÁ. Por Fernando Santiago

De las iniciativas más extravagantes que ha dado la política española en los últimos tiempos está la de la vicepresidenta del Gobierno de España Yolanda Díaz que , según dice, ha iniciado “un periodo de escucha” casi como el festival de chirigotas callejeras que se hacía cada año en el Pópulo AMO A ESCUCHÁ. A mí me gustaría escuchar a la vicepresidenta saber en qué consiste su proyecto que, según parece, está alejado de quienes la pusieron en el puesto que ocupa en el Gobierno, Podemos e IU. “ Esto no va de partidos” suele decir. Entonces no sé de qué va: ¿es una plataforma ciudadana al estilo de Teruel Existe o Soria Ya? ¿Una organización política antipolítica? Según ella se ha preocupado en dar a conocer, no es ni de Podemos ni de Izquierda Unida. Dice que conserva el carnet del Partido Comunista, no se sabe si como una reliquia de la guerra fría o porque mantiene las ideas del viejo partido de la Pasionaria y Carrillo. Así que sabemos lo que no es, pero aún no se sabe qué es o qué defiende, se limita a escuchar, como si fuera el cura del confesionario o el indio con la oreja pegada al suelo. No se sabe cuándo va a dejar de escuchar y nos va a iluminar con sus conclusiones, ya ha dicho que después de las elecciones andaluzas, quizás porque es la primera vez que ha venido a Andalucía tras más de dos años de ministra de Trabajo , o porque no ha escuchado lo suficiente a pesar de que se reunió con los representantes de Izquierda Unida, Podemos, el Partido Comunista de Andalucía, el partido de Errejón y los antiguos andalucistas. Todos menos Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía, los 11 diputados expulsados de su propio grupo parlamentario por Izquierda Unida con el apoyo del PSOE, Vox y el PP. Igual quedan excluidos de la escucha esos diputados, representen hoy lo que sea hace tres años eran los máximos exponentes del grupo político al que por entonces todavía pertenecía Yolanda Díaz. La vicepresidenta se presentó en Sevilla arropada por CCOO y UGT con la excusa de explicar la reforma laboral, como si no la conociéramos ya, sería para que el dinero público financiase la performance. Nada nuevo, lo hacen así todos los partidos con el dinero de las instituciones, los nuevos y los viejos, las coaliciones, las plataformas y los que quieren escuchar nada más. Yolanda Díaz se puso en plan jesuítico: yo solo soy una humilde abogada laboralista. . Qué penita más grande, qué humildad . Mientras tanto en Cádiz los ¿suyos?, los de IU , a dinamitar el gobierno local como hicieron con el grupo del Parlamento de Andalucía con el apoyo de los malvados de Vox, que para eso no hay escrúpulos que valgan, el alacrán y la rana. Yolanda Díaz en plan Jessica Rabbit , “me dibujaron así”.