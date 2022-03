LAS AMISTADES PELIGROSAS. Por Fernando Santiago

Estimado alcalde, querido Kichi: Al recibo de la presente espero que estés bien, nosotros estamos bien. El niño pequeño da malas noches pero nos estamos acostumbrando. Yo sigo dando clases por las tardes, el año que viene ya verás lo jodido que es soportar a los niños, dónde va a parar comparado con tener que ir solo al despacho, aunque sea para aguantar a Antonio De María, eso que Santiago llama LLORECA. A ver si me arreglas lo de los presupuestos, que el Cherra es un borde y tengo que justificarme con los míos. Ya sabes que el partido presiona mucho, desde Sevilla me llaman cada día para que te apriete las tuercas. Yo me defiendo como puedo pero no es fácil. Eva está que no duerme ante la idea de tener que incorporarse a Servicios Sociales. Dale un toque al Cherra , que nos dé alguna excusa para salvar la cara ante los nuestros. Ya sabes que esto de la asamblea es una excusa como otra cualquiera pero después de todo este jaleo que he montado no puedo envainármela sin más . Espero que tus niñas pequeñas anden bien. Saluda a Tere de mi parte. Con mi lealtad, cariño y el orgullo inmenso que siento por ti. Se despide atentamente. Tuyo afectísimo, Martín.

Querido teniente de alcalde, estimado Martín: en casa todos seguimos bien. Las niñas dan el trabajo normal, aunque Tere piensa que yo no les dedico el tiempo necesario. Salí algún día al carnaval callejero a ver si encontraba a “Salgo de Milagri” , no me quedó más remedio que ir con mi madre para que se quedara tranquila y viera a su romancero, que le hacía mucha ilusión lo que había montado Ana Magallanes, fíjate las cosas. Y para ver si veía alguno de mis colegas de la comparsa, sobre todo a Bienvenido. Ya sabes que lo del carnaval para mí es algo fundamental, es mi vida. Espero en septiembre del año que viene estar en Puerto Real dando clase, que al final es donde tarde o temprano tengo que ir. Dar clase es mucho más cansado que ser alcalde, por mucho que yo me reserve las tardes para la familia. Hablaré con Cherra, ya sabes cómo es, un poco áspero, se nota que no es de Cádiz. Si no que se lo digan a Albita, que le ha durado una semana desde que se dio cuenta del desastre que había liado en las cuentas de Eléctrica. A ver si buscamos algún truco para que parezca que has conseguido algo, aunque sea mentira. Así puedes reunir a tus dos o tres colegas de eso que llamáis Ganar Cádiz, que ya tú sabes que yo sé que al final es lo que diga el Partido Comunista. De esa forma también puedes tener contentos a los stalinistas que tienes en Sevilla. Dile a Eva que no se preocupe, que podrá seguir liberada hasta junio del año que viene. Saluda a tu mujer y espero que tus niños te dejen dormir. Con el cariño que sabes que te tengo, Kichi.