Resulta cuando menos complicado imaginar que se pueda enredar más y durante tanto tiempo una situación como la que estamos viviendo en los últimos días, y que tiene como eje central y único, el ya manido futuro desarrollo de Sancti Petri. He llegado incluso a pensar si no estaría pecando de falta de originalidad al escribir nuevamente sobre un tema que preocupa bastante a la ciudadanía, quien por otra parte, no termina de entender, como no forma parte esta cuestión de un objetivo común e irrenunciable de todas las formaciones políticas de nuestra ciudad.

Me cuesta mucho imaginar que, la única vez después de muchos años que la posibilidad de ver cumplido el sueño de la recuperación y posterior desarrollo del poblado no pudiera hacerse realidad. Porque no olvidemos, ahora ya no había excusas, en principio se contaban con cinco millones de euros para darle el impulso necesario para llevarlo a cabo, y es precisamente ahora, cuando nos enteramos a través de los medios de comunicación que la Junta de Andalucía le ha retirado a Chiclana dicha subvención. No debemos olvidar que por mucha voluntad que se tenga, y en este tema considero que siempre la hubo por parte de los sucesivos gobiernos municipales, faltaba algo tan importante como los medios económicos, imprescindibles por otra parte , para poder hacerlo realidad.

Se me hace muy cuesta arriba pensar que, como consecuencia de esa negativa de la Junta de Andalucía a conceder dicha subvención, se pueda ir al traste todo lo que tenga que ver con ese futuro desarrollo, y perdamos esa magnifica oportunidad que nos brindaban los fondos europeos de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) a través de los cuales se conseguirían los mencionados anteriormente cinco millones de euros, y todo ello me temo, se deba fundamentalmente a razones vinculadas principalmente a los escarceos políticos entre los distintos partidos, y que a mi modesto entender en nada benefician al proyecto y evidencian a las claras una falta de visión política que solo sirve para poner en peligro una inversión tan necesaria , no solo para, por una parte, ver cumplido un deseo mayoritario de la sociedad chiclanera, y por otra, culminar de manera inteligente la magnifica oferta turística con la que ya cuenta nuestra ciudad.

En la consecución de ese objetivo, me gustaría apelar a todos aquellos que tengan algo que decir al respecto, a la Junta de Andalucía para que reconsidere su negativa y al Ayuntamiento para que agilice los tramites, y a ambos para que vayan de la mano, y utilizando un símil marinero, remen todos en la misma dirección, y con ese rumbo, esa iniciativa pueda llegar a buen puerto que es lo que todos deseamos. Este deseo es compartido por muchísimas personas que hoy más que nunca siguen preguntándose que “puñetas” pasa con Sancti Petri y su futuro. Hagámoslo por ellas y evitemos que este tema pueda llegar a convertirse en un culebron interminable.

Unamos todos los esfuerzos posibles, y no permitamos de ninguna de las maneras que una oportunidad como esta pueda se quede en el camino y tengamos que lamentar algún día no haber sido lo suficientemente valientes para afrontar esta difícil situación.