Vox anuncia que denunciará la Zona de Bajas Emisiones de Chiclana

El grupo municipal de Vox ha anunciado que tiene previsto denunciar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tras su aprobación definitiva ayer en el Pleno Municipal correspondiente al mes de octubre.

La formación política considera este hecho una mala noticia, por ello, explica su portavoz, Manuel Vela, solicitó antes de iniciar el debate que este asunto quedara sobre la mesa, “con la Ley en la mano y ante la jurisprudencia creada, que está tumbando la ZBE en muchas ciudades de España”.

Al respecto, Vox recuerda que “esto ya ha pasado en ciudades como Madrid, Gijón, Valladolid, o Zaragoza”. Para añadir que “ya no son hechos aislados, sino que, sin necesidad de ser unificadas por el Tribunal Supremo, configuran una jurisprudencia de facto”.

Ante esto, asegura en una nota de prensa que "ayuntamientos, como el de Chiclana, no pueden seguir actuando como si la cosa no fuera con ellos. El principio de prudencia administrativa y eficacia y buena administración (artículo 103 de la Constitución) impone que las autoridades locales suspendan cautelarmente la imposición de sanciones vinculadas a ordenanzas de las ZBE, cuya legalidad está en entredicho”.

Posteriormente, su portavoz subrayó: “Que no le quepa la menor duda al equipo de gobierno de José María Román que este grupo municipal irá al tribunal que tenga que ir si con ello evita a los chiclaneros sufrir una ZBE que no es buena para la ciudad, por mucho que el alcalde quiera vendernos sus inexistentes bondades, diciendo que sus iniciales corresponden a una Zona de Buenas Emociones”.

El partido de ultraderecha considera que "no es suficiente el trabajo de campo que se hizo para justificar su implantación: tan sólo dos días de estudio de intensidad viaria y tráfico en mayo de 2022. Es decir, datos ya obsoletos y escasos que no se ajustan a la realidad. Mención aparte merece que no se hayan realizado mediciones de contaminación acústica, remitiéndose a la ordenanza de 2015 al respecto, y que no se haya aprobado un plan de tráfico alternativo para mitigar los efectos que causará".

Por último, señala que la ciudad "no cuenta con un servicio de transporte urbano acorde con la puesta en marcha de esta medida, que afectará al 28% de los vehículos de Chiclana (más de 18.000). Por otro lado, los comerciantes y hosteleros mantienen su preocupación e incertidumbre ante una ZBE que indudablemente va a perjudicar la actividad de sus gremios".