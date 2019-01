El Pleno de enero aborda el préstamo de 1,5 millones para la construcción de 18 VPO

El Pleno ordinario del mes de enero, que se celebra este jueves, abordará el último trámite administrativo previo a la redacción del expediente para la licitación de las obras de las 18 viviendas protegidas que el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Emsisa, llevará a cabo en la zona de La Cucarela, una actuación de la que viene hablándose desde hace casi una década y que ha sufrido diferentes retrasos y demoras debido a diversas circunstancias. De esta forma, la sesión plenaria abordará la autorización a la empresa municipal para la concertación del préstamo a largo plazo con carácter hipotecario para la financiación de la construcción de estas 18 VPO en régimen de compraventa por un importe máximo de 1.508.086,33 euros.

La construcción de las viviendas de protección se llevará a cabo en La Cucarela

Así lo ha anunciado la delegada municipal de Vivienda, Carmen Jiménez, quien ha destacado que, "por fin llegamos a la recta final de un largo proceso que inició el gobierno local del PSOE en enero de 2010 con la cesión de esta parcela de 650 metros cuadrados por parte del Ayuntamiento a Emsisa, pero que se paralizó durante el anterior periodo corporativo hasta el punto de que se tuvo que revertir dicha cesión". "Sin embargo, en julio de 2017 este equipo de gobierno volvió a llevar a Pleno la prórroga de dicha cesión del suelo a Emsisa, una vez la entidad bancaria Unicaja se comprometía a su financiación", ha indicado Jiménez, quien ha lamentado que "a nuestra llegada al gobierno municipal nos encontramos que no se había hecho ni una sola promoción de viviendas sociales y tuvimos que solucionar la falta de iniciativa en esta materia"."Ya en diciembre de 2018, el consejo de administración de la empresa municipal de Suelo y Vivienda autorizó a su presidente y alcalde de Chiclana la concertación de dicho préstamo y, en cumplimiento de la normativa sobre administraciones locales, esta autorización también debe llevarla a cabo el Pleno del Ayuntamiento", ha explicado la delegada de Vivienda, añadiendo que "pese a que en su día Unicaja se comprometió a su financiación, debemos cumplir la Ley y consultar diferentes entidades bancarias".

Así, una vez se lleve a cabo la firma del préstamo hipotecario, se procederá a la elaboración del expediente para la licitación de las obras de las 18 viviendas sociales en La Cucarela. "Estamos de enhorabuena, porque el objeto social de la empresa municipal en cuanto a construcción de viviendas volverá a ser una realidad, ya que debemos recordar que desde el año 2011 no se entrega ni una sola vivienda nueva en régimen de compraventa a familias chiclaneras, es decir, ocho años después", ha comentado Jiménez, quien ha añadido que, "no obstante, no nos conformamos con ello, puesto que también venimos trabajando en dos proyectos interesantes como El Doctoral y Ribera del Río".

Hay que destacar que la ubicación de estas nuevas viviendas será en La Banda, concretamente junto al IES Fernando Quiñones, zona en la que hay una parcela de unos 650 metros cuadrados de titularidad municipal. En dicha parcela se edificarán esas 18 viviendas que serán ocupadas por familias chiclaneras incluidas en el Registro de Demandantes de Viviendas y que tendrán un coste de entre 48.000 y 65.000 euros. Además, la superficie de cada una de las viviendas oscilará entre los 65 y los 70 metros cuadrados y tendrán entre uno y dos dormitorios, así como garajes y trasteros. Asimismo, indicar que el proyecto básico y de ejecución ha sido redactado por la arquitecta Davinia Saldaña Verdugo.

Por otra parte, cabe destacar que el orden del día del Pleno que tiene lugar esta tarde a las seis en el Consistorio también debatirá sobre el punto relativo al acuerdo de aprobación del convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento como entidad colaboradora para la gestión de solicitudes y distribución de las subvenciones para la rehabilitación de viviendas en Chiclana, un programa de ayudas que será presentado en los próximos días.