La Virgen de los Desconsuelos regresa a Chiclana tras su restauración

Con motivo del regreso de la titular mariana de la Hermandad de Afligidos a Chiclana, tras el proceso de restauración al que se ha tenido que someter la imagen por el incendio que tuvo lugar hace dos años en la Iglesia de San Telmo durante el besamanos previo a la Semana Santa, la corporación ha organizado un programa de actividades para celebrar su vuelta. Comenzará el viernes, 14 de noviembre, con la celebración del Acto de Reposición al Culto de María Santísima de los Desconsuelos, a las 20.45 horas en la Iglesia de San Telmo. Posteriormente, a las 21.00 horas, tendrá lugar un Rosario de Antorchas presidido por la imagen de la Virgen, cuyo itinerario será Iglesia de San Telmo, Padre Caro, Calle La Fuente, Calle Laja, Calle Segismundo Moret, Padre Caro e Iglesia de San Telmo.

Ya el sábado, 15 de noviembre, se desarrollará la veneración a la Virgen, de 9.00 a 14.30 y de 15:00 a 20:00 horas, para finalizar con una Santa Misa.

Desde la Hermandad de Afligidos se ha invitado a todos los hermanos de la corporación del Martes Santo chiclanero y a los fieles en general a que “vivamos con fe y alegría el regreso de Nuestra Madre, ejemplo de consuelo, esperanza y amor”.