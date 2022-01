PROHIBIDO VS. OBLIGATORIO

Lo de obligar y prohibir se me ha venido a la cabeza a cuenta de las iniciativas que van surgiendo para hacer obligatoria la vacuna contra el covid de los co… Y que conste que a mi me parece que la vacunación es indispensable y que todo bicho viviente debería de vacunarse y que no hacerlo coloca al sujeto en el colectivo de los botarates.

Son los conceptos de obligatoriedad y prohibición los que me parecen dignos de un pequeño (y superficial) análisis. Recuerdo aquellos aciagos tiempos en los que todo estaba prohibido o era obligatorio; seguro que a los de mi generación les suena. Sobre todo, porque nuestra reacción inmediata era intentar saltarnos las prohibiciones y las obligaciones.

Es que la naturaleza humana es así, creo yo. Nos encanta la transgresión y, en cuanto podemos, acudimos a ella. Y vamos al anecdotario, que es lo nuestro.

Estaba el retornado cumpliendo con sus obligaciones militares en el campamento de Monte la Reina cuando sucedió algo nada infrecuente, porque en el ejército las obligaciones y las prohibiciones son numerosas. Una de ellas era la prohibición de bañarse en la piscina fuera de horarios, que era casi a todas las horas. Un soldado de mi compañía pensó seguramente que el baño aumentaría en delicia si se llevaba a cabo en las horas más prohibidas; es decir, por la noche. Y procedió sin pensárselo dos veces. En ello estaba cuando compareció en el lugar de autos el famoso comandante Churriaque, bestia negra de la unidad, y conminó al transgresor a salir del agua inmediatamente. Así lo hizo el interpelado y adoptó la reglamentaria posición de firmes ante su superior, pero lo hizo completamente desnudo, tal como estaba. El comandante:

Oiga: ¿sabe usted quién soy yo?Sí, mi comandante. ¿Y usted sabe quién soy yo?El aludido se quedó completamente de piedra, porque naturalmente no era fácil identificar a un soldado en pelota entre los más de tres mil del campamento. Circunstancia que mi conmilitón aprovechó para salir de estampida dejando a Churriaque con tres palmos de narices.

Ya digo que las prohibiciones y obligaciones son muy frecuentes en el ejército. A riesgo de incurrir en lo de contar la p. mili, traeré a colación, por ejemplo, lo del gorro. Uno podía presentarse a revista de diana sin ropa, pero siempre con el gorro puesto. Esta disposición terminante provocó que la actividad de robar gorros (normalmente en las letrinas) prosperase muchísimo; incluso generó un pequeño comercio no muy lucrativo, pero sí notablemente gozoso.

La facultad de obligar o prohibir tiene que dar mucho gustito. No cualquiera puede detentarla, motivo de más para que a su usuario le haga bastante feliz.

Yo he conocido a una señora guardabarreras de paso a nivel, cuando eso existía, que se sentía la reina del mambo, cada vez que abría o cerraba el paso, o levantaba la famosa banderita. Otro tanto acontecía con un guarda nocturno de obra que protegía una frente a mi casa, cuando yo era chaval. ¿A que no adivina el querido lector cuál era el juego preferido de mi cuadrilla en aquellos felices tiempos? Es que la obra en sí no nos hubiera interesado lo más mínimo, de no ser por su carácter vedado y también por el carácter iracundo de su guardián.

Pero una de las prohibiciones más llamativas de la historia fue la famosa “ley seca”, promulgada en la 18 enmienda a la Constitución de los estados Unidos de América, o “Ley Volstead”. Es curioso que esa Constitución haya sido enmendada un montón de veces, y no como la nuestra, que es tan sacrosanta, que sólo por razones de índole económica ha podido sufrir leves retoques. Pero a lo que iba: una prohibición tan terminante y de tanto alcance social provocó una transgresión masiva y hasta dio lugar a uno de los negocios más lucrativos de la historia USA, con famosos hombres de negocios al frente, tales como Al Capone, Meyer Lansky, John Dillinger o Vito Genovese.

Sobre esta singular prohibición se extiende la extraordinaria Nieves Concostrina en su libro “Cualquier tiempo pasado fue anterior”, que recomiendo vivamente a mis queridos lectores chiclaneros.

¡Prohibir y obligar! ¿Existe un placer más sublime? Seguramente por eso ha sido reservado con frecuencia a los distintos dioses y a sus representantes en la Tierra, que han aplicado criterios dispares en su selección. Prohibido comer cerdo y beber alcohol… No, no: prohibido comer vaca. Que no, que no es así: prohibido comer carne en general durante cuarenta días. Y así sucesivamente.

Y aquí surge la contrapartida no menos grata: el pecado. ¿A que sí?