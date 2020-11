Libertad, ¿sola o con leche?

Me emociona, me conmueve, me entusiasma la pasión por la libertad que está invadiendo las calles, las redes sociales, el Parlamento…

Precisamente en las primeras elecciones libres de la democracia española presentamos nuestra candidatura al Senado aquellos tres “independientes, pero comprometidos”: Patricio Gutiérrez Cano, José Manuel Duarte Cendán y el que suscribe. Y la música que nuestros promotores eligieron para la campaña fue una canción de “Jarcha”: “Libertad sin ira”. Cuando se lanzó mi querido “Diario 16”, periódico de cuyo consejo editorial formé parte años más tarde, se utilizó este mismo precioso tema como sintonía.

Por eso me parece tan hermoso que en este País se grite con tanta vehemencia la palabra “libertad”. Paul Eluard también escribió un bello poema que decía sobre ella:

“En mis cuadernos escolares “en mi pupitre y en los árboles “en la arena en la nieve “yo escribo tu nombre.

Y Nacha Guevara, que por cierto actuó por aquellas fechas en Cádiz, también cantó una canción parecida, y nos emocionó mucho a todos. La letra es de otro gran poeta: Gian Franco Pagliaro.

Claro que lo de “sin ira” es harina de otro costal, porque los muy libres ciudadanos que ahora la pregonan lo hacen muy, pero que muy enfadados. Además aprovechan para insultar a políticos que no les gustan, como Gabriel Rufián, por ejemplo. Tampoco les gusta la Ministra de Educación Isabel Celaá, y aprovechan para ponerles como hoja de perejil, pero en color naranja.

Y es que la libertad depende mucho de qué apellidos vaya acompañada. Por ejemplo la Revolución Francesa le puso de apellidos “igualdad” y “fraternidad”, y así se ha quedado con carácter prácticamente universal. Pues me parece a mi que nuestros libertarios de la pancarta eso de la igualdad no lo tienen nada claro, y lo de la fraternidad, para qué te cuento.

La Ministra, con mayor o menor acierto, plantea en líneas generales que la igualdad vaya aparejada a la libertad en la elección de centro educativo. ¡Menuda insolencia!

Y no seré yo quien defienda la como se llame (tanta sigla marea) ley Celaá, porque puedo objetar su contenido en bastantes de sus artículos, pero no puedo compartir en absoluto el cabreado histerismo de sus detractores, que da la impresión de que oculta intereses muy concretos e ideologías harto sospechosas.

No se carga la escuela concertada, pero sí que parece combatir la picaresca, eso tan nuestro que culmina en el dicho “hecha la ley, hecha la trampa”. Porque es público y notorio que muchos centros concertados se las apañan para complementar los dineros que reciben de nuestros bolsillos de contribuyente con sustanciosos añadidos a título de actividades extraescolares o cosa semejante. De ese modo la supuesta libertad entra en flagrante contradicción con la igualdad, porque a muchas familias se les hace cuesta arriba apoquinar esa pasta sin grave detrimento de la economía familiar.

Caballo de batalla Religión como asignatura. Cualquiera diría que el impío legislador pretende erradicar del currículo una materia claramente ajena al denostado adoctrinamiento, cuando no se propone más que una tímida aproximación a lo que debería ser un Estado no confesional. La religión, contra mi criterio, seguirá ofreciéndose en todos los centros educativos, pero no contará ni para la media ni para las becas. ¡Malditos comecuras!

En la cuestión del lenguaje, permitan que emita mi opinión particular, al margen de si es vehicular, automovilístico, o cualquier otro calificativo. Me conformaría con que se hablase bien. En castellano (o español), en gallego, en catalán, en bable o en castúo. Porque eso no sucede. Muchos escolares y no escolares se manejan con un léxico y una gramática no muy superior a la usual entre chimpancés corrientes. Incluso hay bastantes políticos cuyo lenguaje deja mucho que desear. Por ejemplo, y por no mentar a nadie, resulta algo hilarante escuchar a Núñez Feijoo cuando cree estar hablando en gallego. Como miembro de algún tribunal de oposiciones a Lengua y Literatura, he tenido que sufrir exposiciones habladas y escritas que causaban auténtica grima. Lo de la enseñanza llamada bilingüe prefiero dejarlo para otro rato, porque no quiero embalarme.

La manipulación del concepto “libertad” es uso común desde que el mundo es mundo. Y su manejo tramposo funciona con probada eficacia. Como ejemplo, la libertad de mercado esconde la realidad de unos mercados cada vez menos libres y tripulados por oligopolios cada vez más poderosos. En el supuesto mercado libre compiten en igualdad de condiciones Amancio Ortega y la señora Regina, que tiene una pequeña mercería en Móstoles. ¿O no? Las numerosas fusiones bancarias que estamos viendo proliferar a nivel nacional y mundial sin control efectivo de ninguna especie son una manifestación del libre mercado.

Pero ya digo que me entusiasma la pasión por la libertad que manifiestan nuestros más conspicuos ciudadanos de la derecha cultural.