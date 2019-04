Restituir la historia de la Iglesia Mayor

Torcuato Benjumeda estuvo al frente de las obras de la Iglesia Mayor de San Juan Bautista como arquitecto director desde 1783 –cuando fallece Torcuato Cayón, quien en 1776 había iniciado las obras del nuevo templo– hasta, al menos, 1831. Hasta su fallecimiento, cinco años después, nunca dejó de estar pendiente de la obra, notablemente inconclusa pese a que en 1814 ya se había abierto al culto el que es, sin duda, "el templo neoclásico más importante de la Bahía de Cádiz y tal vez de Andalucía", como la ha descrito el profesor Teodoro Falcón. A la muerte de Benjumeda, en 1836, faltaba aún por finalizar las torres, el cubrimiento de la cúpula, detalles interiores, la capilla de San Pedro o el programa iconográfico de la fachada. Y se le debían todos los honorarios desde 1803. El legajo de la Iglesia Mayor en el que figura ese deuda, fechado el 4 de septiembre de 1831, lo cifra en 51.550 reales de vellón. Años después, como narra Falcón, "su hijo Manuel, como primer albacea testamentario, reclamó la deuda a la Diputación Provincial, sin efecto. Otro hijo suyo, Francisco de Paula, cedió el débito a la parroquia".

La historia de la Iglesia Mayor es, por tanto, la historia de una crisis permanente. El adeudo a Benjumeda –entre otros– es significativo porque es todavía anterior a la invasión francesa y los daños que causa en el templo. La Iglesia Mayor es hija del esplendor del siglo XVIII en Cádiz y, en consecuencia, también en Chiclana. "Como tiene que reconstruir la iglesia dado que la antigua –del siglo XVI– estaba en ruinas, construye un templo que sobrepasa la magnitud de la villa. Realmente es una iglesia colegial tirando a catedralicia. En ese momento de opulencia, los chiclaneros lo que quieren es hacer un monumento dedicado a Dios con el máximo esplendor", según la narración del cronista Jesús D. Romero Montalbán. Pero, a la vez, también fue víctima de la crisis colonial –y comercial– de finales del XVIII, la batalla de Trafalgar, la invasión napoleónica y de un siglo XIX de dificultades económicas nunca saldadas –tampoco– en toda la ciudad de Chiclana. Un siglo especialmente dramático.

Por ello, no solo no se construye las torres, sino que la cúpula de madera de 1814 se sustituye por otra de materiales menos nobles de los previstos –reutilizando incluso “sillares de la derribada torre de Lirio”, como sostiene Romero Montalbán– y sin linterna en 1819, o los altares diseñados por Benjumeda, se simplifican o alteran cambiando la piedra por madera estucada, por ejemplo. Hasta los mármoles de jaspe negro para los zócalos se sustituyen por imitaciones de madera que aún pervive. Tampoco se ejecutan los proyectos originales para las capillas elípticas. La de San Pedro –donde desde 1955 está el altar de Jesús de Medinaceli– no se inaugura hasta 1891. Y la cúpula, ya se sabe, no se cubrió hasta una fecha bastante más reciente, en 1986 con la intervención de González de la Peña y González Fustiguera.

Ahora, José María Esteban regresa con ímpetu con aquel proyecto que ya en 2010 presentó –y que ha donado a la ciudad– para la construcción pendiente de los campanarios. Ahora, con un proyecto de ejecución del estudio de Valentín Pardo y de la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento, quizás sea el momento oportuno. El viernes lo presentó bajo el crucero. "Un nuevo proyecto y una gran ilusión", dijo. "Hay que creer –añadió– que es posible y que no cuesta tanto". Ese proyecto "respetuoso con la historia y con el templo mismo" sigue rigurosamente toda la planimetría de Benjumeda, su genio neoclásico y la cantería descrita por el arquitecto en 1797: piedra dura del Jardal. Falta aún el dinero. Un millón y doscientos mil euros, un presupuesto realmente ajustado para este tipo de intervenciones. Quizás el modelo de financiación, como señaló el párroco, el padre José Manuel Daza, es tarea de todos. Realmente, está en la propia historia de la Iglesia Mayor: con la aportación de fieles, comerciantes –o diríamos empresarios–, la Villa y hasta arbitrios sobre el alcohol, o lo que hoy sería el 1% cultural. Ahora empiezan realmente los compromisos y ver si, realmente, es un proyecto de ciudad, "liderado por los propios chiclaneros" y de unión.

Este "proyecto de terminación de la Iglesia" es sin embargo mucho más que recrear "esas dos torres de claro estilo benjumediano, las más neoclásicas de su producción, coronadas invariantemente en orientalizantes cúpulas bulbosas elipsoidales", como las describe Esteban. Esos dos campanarios de 18 metros de altura son lo más llamativo –y el mayor coste, casi 880.000 euros–, porque cambiará la fisonomía de un templo que inconcluso ha adquirido una peculiar presencia en la imagen de la ciudad. Pero el viernes lo explicó con claridad Valentín Pardo, quien ha asumido con ilusión este "proyecto apasionante". Es también el momento de hacer una restauración integral de las cubiertas, de tratar fisuras y humedades –sobre todo en la endeble cúpula–, de restituir madera estucada por piedra. Es decir, de restituir la historia. Nuestra historia.