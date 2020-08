Los ecologistas critican la gestión de la delegada de Urbanismo en relación con el PGOU

Representantes del grupo ecologista Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana han salido al paso de unas recientes declaraciones de la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, en las que hacía referencia de forma indirecta a este colectivo, asegurando los ecologistas que "entendemos que una de las bases de la democracia es la participación ciudadana y el diálogo. Por eso, es habitual que tengamos reuniones con la ciudadanía y sus colectivos, así como con partidos políticos. En ocasiones, se hacen públicas. Así, recientemente, recibimos la invitación del Partido Popular a una reunión para tratar la problemática del urbanismo en Chiclana, ya que debemos afrontar la caída del cuarto PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), tras diversas sentencias anulatorias del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía)".

Según explican desde Toniza, "como era de esperar, fue una reunión cordial en la que intercambiamos diferentes opiniones, no sólo de la actualidad local, sino también a nivel andaluz con la nueva Ley del Suelo Andaluza en tramitación. Todo normal, nada que objetar, digno de imitar". "Por eso -continúan argumentando- no entendemos la reacción airada y desproporcionada del concejal de Medio Ambiente, Roberto Palmero (IU), y de la concejala de Urbanismo, Ana González (PSOE). Esta última, con manifiesta torpeza y sin venir a cuento, nos vuelve a acusar del intento de 'bloquear el crecimiento y el empleo en Chiclana', cuando aún no la hemos visto dar un paso al frente para asumir su responsabilidad por la anulación del cuarto PGOU".

"Nos acusa de participar cívica y legítimamente en algunos trámites de exposición pública y otros instrumentos que nos ofrece la legislación urbanística para hacer propuestas y combatir las ilegalidades. Ello ha quedado evidenciado en las sentencias anulatorias del cuarto PGOU ante los recursos ecologistas, entre otros, tal y como reiteradamente advertimos que pasaría debido a la ausencia de la Evaluación Ambiental Estratégica en el mismo. Pero su absurda acusación la sustenta en no pocas mentiras. Es mentira que hayamos recurrido el Plan Parcial del Coto San José. Ni tan siquiera hemos presentado alegaciones. Es mentira que hayamos recurrido el Plan Especial de Sancti Petri o el Plan Especial del Polígono Industrial de la Laguna de La Paja; tan solo hemos presentado alegaciones en el trámite de exposición pública. Es mentira que hayamos recurrido la modificación puntual para el cuartel de la Guardia Civil; tan solo hemos presentado algunas sugerencias en la fase de consultas previas a las que se nos invitó desde la Junta de Andalucía", inciden.

Toniza-Ecologistas en Acción reclama la celebración del Consejo local de Urbanismo

Pero Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana cree que "esta agresividad en sus declaraciones no es propia del carácter afable de la concejala de Urbanismo". "Creemos que esta reacción airada y desproporcionada obedece a otra razón. Ella, como el alcalde, José María Román (PSOE), están nerviosos por la descabellada propuesta de liberar, con dinero público de todos los chiclaneros, a un empresario del sector urbanístico que ha dado ejemplo de lo poco que le importa el interés general y lo mucho el suyo propio. Esta insólita y macabra propuesta, de prosperar, sería un hito en el Estado español: un empresario del sector urbanístico haciendo funciones de coordinación en la redacción de un Plan General".

Para los representantes de este grupo ecologista, "si grave es que esta propuesta esté sobre la mesa, más grave nos parece que ante un asunto que afecta al tema de mayor importancia para la ciudad, el PGOU, se haya celebrado una especie de Junta de Portavoces, en la que, sin ir en el orden del día y sin levantar acta de este extremo, se haya hablado de este trascendental asunto".

Mientras, lamentan, "seguimos a la espera de la convocatoria del Consejo Local de Urbanismo, del que nada se sabe desde hace casi tres años, para contrastar las opiniones entre sus miembros. Esta situación se agrava con las enormes dificultades para conseguir información pública debido a unas tasas municipales prohibitivas por las copias de información pública, lo que sí hemos denunciado en el Consejo Andaluz de Transparencia. Todo ello, a pesar de que la actual Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) preceptúa que las administraciones deben promover actividades para hacer más efectiva la participación ciudadana en materia urbanística".

"El oscurantismo y la falta de transparencia, como en innumerables ocasiones hemos manifestado, es el caldo de cultivo que favorece la podredumbre y la corrupción. Mal empezamos con el quinto Plan General", concluyen.