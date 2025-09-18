La tercera edición de la Carrera de los Colores de Chiclana se celebra este sábado

La tercera edición de la Carrera de los Colores se celebrará este sábado, 20 de septiembre, a las 18.30 horas. Los participantes en esta carrera deberán cubrir un total de cuatro kilómetros por Huerta Mata, estando ubicadas la salida y la meta junto al Estadio Municipal de Atletismo. Además, a la finalización de la prueba habrá una fiesta con DJs para seguir disfrutando del ambiente y del color.

La delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón, invitó a la ciudadanía a disfrutar de este evento tan especial y divertido, “que es ideal para disfrutar con toda la familia o entre amigos”. Además, explicó que esta cita se desarrollará por el sendero que rodea a Huerta Mata, en el que se colocarán diferentes puestos desde donde se lanzarán polvos de colores a los participantes.

Por su parte, el delegado de Juventud, Fede Díaz, destacó que, “más allá de la prueba deportiva, que no tiene carácter competitivo, tendremos una fiesta para todos los participantes y asistentes, con música en directo y la animación de Salvi Virués. Será, en definitiva, una gran oportunidad para que las familias puedan disfrutar de un buen ambiente en una actividad sana y divertida”.