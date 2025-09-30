El Teatro Moderno de Chiclana recibe el espectáculo ‘Cuéntalo tú que tienes más gracia’

El Teatro Moderno recibe este sábado, 4 de octubre, a partir de las 20.00 horas el espectáculo de humor 'Cuéntalo tú que tienes más gracia', protagonizado por los conocidos monologuistas y actores malagueños, Miguel Ángel Martín y Vivy Lin. Las entradas para el show, al precio único de 15 euros, pueden adquirirse en la taquilla del teatro de 17.00 a 21.00 horas y a través del portal web www.tickentradas.com.

Miguel Ángel y Vivy contarán sus historias y darán su particular visión del mundo, pero además proponen que el público también hable de sus propias vivencias. “Queremos contar y queremos que nos cuenten. Queremos escuchar vuestras historias y conectarlas con las nuestras”, aseguran. Con este punto de partida, la improvisación, la risa, el cachondeo y la magia están servidos.

Miguel Ángel Martín es actor desde hace 23 años. Inició su formación artística en la Escuela de Arte Dramático de Mdrid, aunque se lanzó a las tablas mucho antes. Como tantos, este malagueño emigró a la capital madrileña en busca de un futuro que finalmente encontraría en su ciudad natal, “rescatado” por la compañía Acuario Teatro, en la que pasó 15 años. Además, ha trabajado en Pata Teatro, Surterráneo Teatro o Stroke 114. Durante la cuarentena del covid inició, casi sin darse cuenta, el 'Diario del Confinamiento', una serie de vídeos de apenas dos minutos donde, armado con una taza ya icónica, consiguió encontrar la parte divertida a un duro período de confinamiento.

Virtudes Leiva, conocida por su nombre artístico ‘Vivy Lin’, es una actriz malagueña que ha sentido en sus carnes la viralidad de las redes. Virtudes asaltó las tendencias después de grabar un TikTok en Mercadona, pero la fama de la monologuista no viene de ahí, sino de una larga trayectoria profesional que empezó en las aulas como docente, de ahí pasó a humorista y ahora se gana la vida haciendo reír a su público.