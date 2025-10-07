El Teatro Moderno de Chiclana pone en escena ‘Por Amal’, una obra que denuncia el genocidio del pueblo palestino

El Teatro Moderno de Chiclana será escenario este viernes, 10 de octubre, a partir de las 20.00 horas del espectáculo 'Por Amal', propuesta escénica de la compañía Exilio Tarab, que funde texto y danza en una denuncia por el genocidio que sufre el pueblo palestino y que invita al público a unirse en una invocación al despertar de la humanidad.

Las entradas pueden adquirirse al precio de 5 euros en venta anticipada y 8 euros el día de la función, tanto en la taquilla del teatro -en horario de 17.00 a 21.00 horas- como en el portal web www.tickentradas.com.

Estrenada en Ginebra (Suiza) en 2024, ‘Por Amal’ está dedicada a una niña de siete años, hija del académico y poeta palestino Refaat Alareer, que fue víctima de un asesinato selectivo. Amal encarna a todos los niños de Gaza, tanto los que han muerto como los que siguen vivos.

“Amal significa ‘Esperanza’ en árabe. La esperanza no es una forma de esperar, es una acción: intentar dar sentido al mundo, buscar razones para creer en la humanidad, mientras que sufrimos o somos testigos de las atrocidades. Refaat Alareer y tantos gazatíes lo han demostrado con sus ejemplos”, explican desde Exilio Tarab, un grupo de artes escénicas fundado por el director de teatro, escritor y músico Marius von der Fehr (Noruega) y la coreógrafa y bailarina Nada Chouaib (Líbano/Francia).

La obra transita por los recuerdos de Nada Chouaib, que fue refugiada de guerra cuando tenía dos años, para progresivamente confrontar la urgente necesidad de tratar el impacto emocional y político de este genocidio transmitido en directo. Estas realidades se cuentan no sólo a través del texto, sino mediante la integración de la danza oriental moderna, el arte sufí y el dabke palestino con una versión experimental y contemporánea de la música oriental tradicional. Todos estos elementos forman juntos un poema escénico que viaja entre la poesía slam, lo épico, lo meditativo, y lo hipnótico.