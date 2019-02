El gobierno local insiste en que "los chiclaneros no van a pagar la tasa de basura del Consorcio"

El delegado municipal de Hacienda y Medio Ambiente, Joaquín Guerrero, ha querido lanzar de nuevo un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía en relación a la tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos de 2016 cuyo cobro está notificando el Consorcio para la gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Cádiz, tras las últimas declaraciones realizadas a este respecto por la concejala del PP, Ascensión Hita, en las que aseguraba que el gobierno local no había reclamado aún la nulidad de dicha tasa.

En este sentido, Joaquín Guerrero ha reiterado, una vez más, que "los chiclaneros deben estar tranquilos porque esta tasa no la van a pagar los vecinos de Chiclana". "Ya lo dijimos hace un par de meses y nos reafirmamos ahora", ha incidido.

Así, el delegado de Hacienda y Medio Ambiente ha mostrado su indignación por la actitud de la concejala popular, "que sigue haciendo méritos, utilizando las maneras más desvergonzadas posibles, como cuando interviene en los plenos, es decir, actúa de manera provocadora e insultante, lo que da incluso hasta vergüenza ajena". "Es una desvergüenza que el PP, que creó esta tasa en Diputación y en el Ayuntamiento de Chiclana, venga ahora sacando pecho y exigiendo lo que ellos no quisieron hacer", ha incidido.

"Debemos recordar a la ciudadanía y al PP que desde el año 2017 no existe esta tasa en Chiclana, tras quitarla este gobierno municipal, y lo que sucede con la tasa de 2016 no es más que una acción cobratoria por parte del Consorcio de Basura, que por supuesto hemos recurrido desde el principio y vamos a seguir peleando para que no influya en la población", ha insistido Guerrero, quien ha aclarado que, "como consecuencia de ello, el Ayuntamiento ha votado en contra a los presupuestos del propio Consorcio y va a recurrir".

Asimismo, el responsable del área ha recalcado que "hemos pedido por activa y por pasiva la nulidad de la tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos de 2016. Muestra de ello, es que estamos haciendo recursos manifestando la ilegalidad de la tasa, ya que se presta a la ciudad, no al vecindario". "Por tanto, esta tasa debería repercutir, en todo caso, en el Ayuntamiento. Eso lo sabe el Consorcio y aun así insiste en notificar los recibos a la ciudadanía", ha comentado Guerrero, quien ha añadido que "la población debe estar tranquila porque no va a pagar esta tasa".

Finalmente, el delegado de Hacienda ha recordado que "desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para que el Consorcio también haga frente a los dos millones de euros que debe al Ayuntamiento y que no quiere reconoce. En los términos actuales, el Consorcio no es una herramienta, ni puede ser un arma arrojadiza contra el Ayuntamiento y la ciudadanía", ha concluido.