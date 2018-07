No sólo la belleza es lo que importa

El próximo 15 de septiembre, la Villa de Rota acogerá uno de los certámenes de belleza más importantes de España. Se trata del Miss World Spain 2018, dónde candidatas de todas las provincias españolas concursarán por ser la representante de España en el certamen internacional que este año se celebrará en China.

Este año Miss Cádiz, tiene acento chiclanero. La joven María Isabel Díaz, natural de Chiclana, ha sido la elegida para concursar llevando el nombre de su provincia por bandera. "Me inscribí a un casting online y a través de ahí me dieron la noticia de que era Miss Cádiz".

Opta a representar a España en el Certamen Internacional que se celebrará en China

La joven chiclanera de tan sólo 18 años, ha tenido siempre muy claro que esto es a lo que se quería dedicar. "De pequeña ya veía desfiles por la televisión y me gustaba la idea de desfilar en las pasarelas. Fue una amiga de mi madre la que me empujó a participar en un catálogo de ropa y desde ahí no he parado de trabajar en esto".

Pese a llevar un año y poco dedicándose al modelaje de manera profesional, experiencia no le falta. Comenzó en una Academia de San Fernando dónde le enseñaron pasarela y fotografía entre otras disciplinas.

En octubre del año pasado, se presentó a un certamen organizado por la agencia sevillana 'Doble Erre' gestionada por la modelo Raquel Revuelta en el que quedó finalista y consiguió un contrato con esta agencia.

A partir de ahí, compagina sus estudios de primero de Derecho con los diferentes trabajos que realiza para 'Doble Erre'. Además este verano tendrá que compaginarlo con la preparación para este gran certamen.

"Por ahora lo que me dedico es a ir al gimnasio, ya que me gusta hacer mucho deporte. No hago ninguna dieta en sí pero como muy sano y ensayo pasarela y fotografía para este evento", afirma la joven modelo.

Para este certamen, María Isabel espera que "la gente vea que no es sólo una cuestión de belleza y que no sólo gana la más guapa. Hay muchos otros factores como el saber estar, la cultura...".

Si resultara ganadora de este certamen de Rota, la chiclanera viajaría hasta el lejano oriente con todos los gastos pagados durante un mes para luchar por que España sea la primera del mundo.