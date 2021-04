Los sindicatos del Ayuntamiento de Chiclana solicitan la dimisión del delegado de Personal

Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Chiclana (CSIF, CCOO, UGT y CGT) solicitan "la inmediata dimisión" del delegado de Personal y Policía, José Manuel Vera, "por su incapacidad y reiterada falta de competencia, en la gestión de las materias propias de estas delegaciones".

Las secciones sindicales del Ayuntamiento de Chiclana consideran que el concejal "no está capacitado para gestionar las responsabilidades que ostenta y lo consideran origen de una situación tan conflictiva como innecesaria".

Según una nota conjunta de los sindicatos, "resulta indignante que un señor que dirige la delegación de Personal prescinda del principio de buena fe negocial de manera tan repetida y en toda negociación que lleva a cabo con los representantes de la plantilla, y aún más indignante que no respete lo ya acordado, evidenciando además un mínimo interés por llegar a acuerdos en cuestiones que son estructurales para la plantilla municipal".

Para las secciones sindicales, "un ejemplo de lo anterior es la dinámica que el concejal lleva a cabo cuando considera que el mero hecho de trasladar un asunto a una mesa de negociación, o convocar una reunión para tratarlo es para él un asunto negociado, buscando posteriormente el bloqueo de los temas para abandonar las negociaciones e imponer sus criterios de forma unilateral (con el respaldo de una aparente legalidad)".

Añade que otro asunto "que muestra su parcialidad, tendenciosidad y sus tintes antidemocráticos es la desigualdad clamorosa a la hora de tratar casos similares, vulnerando el principio de igualdad consagrado en la Constitución".

En este sentido, asegura que la gestión de las plazas de estabilización de las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019 "es un ejemplo bochornoso de discriminación. Se trata de manera diferente a personas en situaciones similares (todas en flagrante fraude de ley) sin que exista justificación objetiva y razonable. Además, se vulneran los acuerdos en materia de estabilización adoptados a todos los niveles incluyendo a este Ayuntamiento. De 20 plazas se aprueban en Junta de Gobierno Local 5 hasta el momento, de las cuales hay una en concurso-oposición y 4 en oposición libre, pero siguen remitiéndose borradores de otras en concurso-oposición. Con otras, directamente, parece que hay intención de no convocarlas protegiendo así a las personas que las ocupan".

Los sindicatos expresan que "la falsedad de sus intervenciones ante la prensa, vendiendo como creación de empleo la oferta de plazas que ya están cubiertas o como en el caso de ingeniero de caminos sacando su plaza cuando hay dos más en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vacantes sin cubrir. La utilización de una herramienta organizativa como la RPT para introducir modificaciones que permitan premiar o castigar a personas concretas según se quiera, nombrando por ejemplo a un aparejador municipal Jefe de Servicio de Proyectos y Obras. O la creación de plazas que en un futuro (una plaza de economista) puedan ocupar personas concretas, como el economista que ya trabaja para el Ayuntamiento estando contratado en Chiclana Natural. Por el contrario, utiliza ceses y traslados sin justificar como represalia laboral discrecional".

Además, afirma que "el colmo de todo es la coletilla final con la que concluye sus argumentaciones, invitando a todo el que no esté de acuerdo con sus postulados a acudir a los tribunales. Por cierto, con nefastos y costosos resultados para el Ayuntamiento". En resumen, las secciones sindicales del Ayuntamiento consideran que el concejal "no respeta lo acordado, no está capacitado para negociar ni para llegar a consensos, carece de buena fe y resulta discriminatorio en las actuaciones que promueve".