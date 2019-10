F. M. Chiclana“Tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de El Puerto de Santa María, la incertidumbre y la preocupación de los sectores vinculados al urbanismo aumenta, por la falta que también tiene el PGOU de Chiclana de una declaración ambiental estratégica, que ya ha conllevado la anulación del Plan General de Marbella, Jaén y El Puerto”, manifestaba ayer el portavoz del PP, Andrés Núñez.

En este sentido, afirma que “este procedimiento está casi pendiente de sentencia y no vemos por parte del gobierno municipal ningún tipo de actuación que vaya a ir avanzando o poniendo solución a la más que previsible sentencia que anule el PGOU de Chiclana”.

Según Núñez, esta situación, “ha sido provocada por el PSOE, pues hay que recordar que cuando se solicitó el informe a la Junta de Andalucía sobre la necesidad de la declaración ambiental, desde el PP solicitamos ir a la Junta para exigir un informe más contundente para detener a quienes querían tumbar el Plan General de Chiclana”.

De esta manera, señala que sería el cuarto PGOU “mal hecho por los socialistas y esperamos que la solución no sea una simple patada hacia adelante, como suele hacer el alcalde, José María Román. Tenemos un gobierno municipal que se limita a dar respuesta a lo que se le viene encima, por problemas que ellos mismos han creado”.

En esta línea, Núñez declaró que “el Plan General, aun estando cogido con alfileres, tiene pendiente el desarrollo de diferentes planes especiales, como el de La Longuera y el del centro histórico. Llevan tres años en un cajón, sin avanzar y son fundamentales para el futuro de la ciudad, pues de ello depende que el centro pueda recuperar la vida y genere atracción, como reclama el PP desde hace tiempo”.

En este contexto, Núñez indicó que “todo esto deriva en que Chiclana no es competitiva, porque si hay inestabilidad jurídica, pues el Plan General está en entredicho y no hay respuesta del gobierno municipal ante las dudas; si no hay nuevos desarrollos urbanísticos que puedan potenciar el centro y si pedir una licencias es una odisea… al final eso pasa factura a la ciudad”.

Al mismo tiempo, el portavoz popular expresó su “alta preocupación por la situación que atraviesa el urbanismo en Chiclana, como consecuencia de una pasividad absoluta por los hechos que ocurren y por la situación de la Delegación de Urbanismo, algo que no tiene visos de solucionarse”.

Al respecto, solicitó cambios en la Delegación Municipal de Urbanismo. Justifica tal petición, por ejemplo, en que “ante la nueva realidad urbanística de Andalucía el gobierno local (PSOE-IU-Ganemos) ha optado por el silencio, dejando a un lado uno de los principales problemas que tiene la ciudad, como son las viviendas irregulares”. Así, destacó que “tras la aprobación del Decreto 3/2019 de la Junta para dar solución por fin al grave problemas de las viviendas irregulares de Chiclana, la mitad del municipio, se abre la vía de que las viviendas en suelo urbano no consolidado puedan acceder a servicios básicos, al declararse asimilado fuera de ordenación. Esta circunstancia no la permitió el Decreto 2/2012 del PSOE, a pesar de lo que prometió Román. Y ahora que es posible, no se ha hecho nada desde el gobierno local para facilitar esta cuestión”.

Núñez pide el cambio de Ana Rodríguez al frente de la Delegación Municipal de Urbanismo

Ya por último, el PP vuelve a centrar la atención en “la concesión de licencias urbanísticas, un asunto que ya es casi dramático, porque es un problema, ya que al no solucionarse cada vez va a más”, añadiendo que el gobierno municipal "no adopta ningún tipo de medidas para solventar esta cuestión. El PP planteó la Delegación de Empresa y Comercio para resolver este tipo de cuestiones, para que la concesión de licenciar fuese casi inmediata”.Con todo ello, el PP pide el cambio de la delegada de Urbanismo, Ana González, “una mera acompañante en ruedas d prensa de Cándida Verdier. Cuando se llega al gobierno es para solucionar los problemas que tiene la ciudad. Tras 5 años en Urbanismo, González no ha resuelto ni uno solo de los problemas, e incluso los ha empeorado”.