El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chiclana ha recibido este martes una visita especial. 26 niños saharauis, que disfrutan en la localidad del programa 'Vacaciones por la Paz' de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui (Sadicum) tomaron asiento para ser recibidos por los delegados municipales de Servicios Sociales, Francisco José Salado, y de Cooperación Internacional, Pepa Vela.

Presenciaron el acto, junto a ellos, las 23 familias chiclaneras que cuidan a los críos en los meses estivales y la presidenta de Sadicum, Rosario Sánchez, que agradeció enormemente el esfuerzo del Ayuntamiento y de estas familias para hacer posible que más de una veintena de jóvenes hayan llegado a Chiclana: “La Asociación está ahí, pero sin vosotros sería imposible”, manifestó.

La edil de Cooperación Internacional recalcó que el Ayuntamiento “siempre tendrá abiertas sus puertas para proyectos solidarios y que salen del corazón y nos encanta que estos chicos puedan sentir el calor humano de Chiclana”. Además, deseó que estas vacaciones que iniciaron el 5 de junio les sirva a los pequeños para “disfrutar de nuestras playas, de nuestros museos y de nuestras zonas verdes” y que se acerquen “a una situación de bienestar” alejados de “las altas temperaturas que sufren en los campamentos donde viven el resto del año”.

En este sentido, Fátima, joven saharaui de 24 años y que llegó a Chiclana gracias a este programa, relató su experiencia personal: “Simplemente doy las gracias a la asociación porque me dio la oportunidad, a mí y a la gente de mi pueblo, de conocer otro mundo mejor después de un verano inolvidable. Gracias a ellos he podido luchar por algo más y he podido estudiar para tener un futuro”, resaltó.

Posteriormente, la presidenta, Rosario Sánchez, visiblemente emocionada, volvió a elogiar a las familias chiclaneras que han decidido acoger en sus casas a los chicos: “Agradezco a las familias el paso que han dado porque para los niños significa mucho, y pido al resto que no se dejen llevar por el sentimiento de tristeza cuando se van, porque estar tres meses aquí para ellos es muy enriquecedor”. Del mismo modo declaró que “ojalá estos críos no tengan que volver de prestado y veamos pronto un Sahara libre”.

Finalmente, los representantes municipales repartieron presentes para los pequeños antes de dar por finalizado el acto con una emotiva foto de familia.