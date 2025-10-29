Rufo estrena este jueves en el Teatro Moderno de Chiclana su primer disco, ‘Todo está en el aire’

El cantautor chiclanero Rufo estrena este jueves, 30 de octubre, a partir de las 20.00 horas en el Teatro Moderno el repertorio de su primer disco, ‘Todo está en el aire’. Se trata de un concierto organizado por la Delegación Municipal de Cultura cuyas localidades, a precios populares, ya pueden adquirirse en la taquilla del teatro y a través de la plataforma www.tickentradas.com.

Miguel Ángel Rendón Gómez, conocido artísticamente como Rufo, estará acompañado en escena por el percusionista David León, director musical del espectáculo, junto al piano de Manolo Butrón, Ale Benítez al bajo, el saxo de Juan José Tocino y Aire Conesa, como artista invitada.

“Fue David León quien me recomendó que usara Rufo como nombre artístico. Viene de mi infancia, en los pisos de Marín, de Chiclana. A mi hermano Rafa, le decían Rufo. Yo lo heredé y mi otro hermano, también. Así que fuimos tres Rufos en el Instituto García Gutiérrez. No tuve que buscar seudónimo”, comenta.

Con anterioridad a este nuevo proyecto personal que acaba de alumbrar, el cantante ha explorado otros territorios, desde los estándares del pop, que ha movido por escenarios diversos, a tributos a Joaquín Sabina, coplas de carnaval o el grupo jazzístico ‘By the fase’, que integra precisamente junto Manolo Butrón y Juan José Tocino. “Yo suelo decir que mi música es de cantautor contemporáneo, pero mi madre prefiere que diga que soy un cantautor moderno, por la armonía que llevan las canciones, con aires de jazz”, confiesa.

Rufo, que ofrecerá un recorrido sonoro que celebra la vida, los significados y la magia de lo cotidiano, asume influencias, tanto en las armonías como en las letras, de Jorge Drexler o Carlos Goñi, el compositor y guitarrista de ‘Revolver’, aunque en las cuerdas reconoce la sombra poderosa de Mark Knopfler y Dire Straits. Mezclado todo ello con su genuina personalidad, emocional y madura al mismo tiempo.