Reyes Magos vuelve a organizar el Curso de Venenciador y la Cena Cata Maridaje a beneficio de ‘Ningún Niño sin Juguetes’

La delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, y los representantes de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, entre ellos Jesús Tocino, han presentado la tercera edición del Curso de Venenciador y de la cena cata maridaje, iniciativas a beneficio de la campaña ‘Ningún Niño Sin Juguetes’.

Así, en cuanto al Curso de Venenciador, indicar que éste se celebrará del 3 al 7 de noviembre, en horario de tarde, en la Bodega Miguel Guerra y será impartido por el venenciador chiclanero Jesús Tocino Caucín. El precio será de 110 euros e incluye una venencia para cada persona del alumnado, curso teórico y práctico, diploma de participación y clausura con una Cena Cata Maridaje.

Por su parte, la Cena Cata Maridaje se celebrará el 7 de noviembre, a las 21:00 horas, también en la Bodega Miguel Guerra. El evento será dirigido por Francisco Salas, campeón de catadores de vinos, y contará con la Bodega Barbadillo como bodega invitada. Así, la cata será presentada por Jesús Tocino y se servirán seis grandes vinos con seis platos. Además, en la parte flamenca estará al cante José Manuel González ‘Mané’ y al toque Javi Mota. El precio será de 35 euros.

“Agradecer a Jesús Tocino y a la Asociación de Reyes Magos de Chiclana la implicación en estas iniciativas benéficas, donde se mostrarán la unión de las bodegas del Marco de Jerez”, ha expresado Manuela Pérez, quien ha añadido que “desde este equipo de Gobierno apoyamos este tipo de eventos, ya que creemos imprescindible darle valor a nuestros vinos y a actividades benéficas como las organizadas por la Asociación de Reyes Magos”.

Por su parte, Jesús Tocino ha resaltado que “en esta ocasión contamos con la novedad de la participación de la Bodega Barbadillo, que nos ofrecerá tres de sus vinos en la cena, junto a un vino de cada una de las tres bodegas chiclaneras”. “Además, contaremos con actuaciones de flamenco entre plato y plato”, ha indicado el venenciador chiclanero, quien ha animado a la ciudadanía a participar en ambas iniciativas.